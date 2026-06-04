HRVATSKA IZBORNA JEDINICA
Raspudić: Inicijativa DP-a počinje proizvoditi pozitivne posljedice - HDZ su istjerali na čistac
Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić u Novom danu kod Hrvoja Krešića je komentirao incijativu DP-a o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u BiH.
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