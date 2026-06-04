Vučić: Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje

JOHN THYS / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu da se nije uplašio niti ga fasciniraju prijetnje, nakon što mu je BIA savjetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se ondje nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

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"Skini Vučiću glavu"

"Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje. Jedino o čemu brinem jest kako da naš narod živi bolje i kako da Srbija bude još uspješnija“, poručio je Vučić na svom Instagram profilu.

Vučićeva objava uslijedila je nakon što je Sigurnosno-informativna agencija (BIA) priopćila da je iz sigurnosnih razloga savjetovala predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se ondje nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

„Iz razloga od najveće važnosti za poslove povjerene Sigurnosno-informativnoj agenciji, smatramo nužnim priopćiti da je zbog neprijateljskog djelovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Sigurnosno-informativne agencije službeno savjetovano predsjedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je utvrđeno postojanje visokog sigurnosnog rizika. Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori“, navodi se u priopćenju BIA-e.