odlazak u crnu goru
Vučić: Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu da se nije uplašio niti ga fasciniraju prijetnje, nakon što mu je BIA savjetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se ondje nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.
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"Skini Vučiću glavu"
"Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje. Jedino o čemu brinem jest kako da naš narod živi bolje i kako da Srbija bude još uspješnija“, poručio je Vučić na svom Instagram profilu.
Vučićeva objava uslijedila je nakon što je Sigurnosno-informativna agencija (BIA) priopćila da je iz sigurnosnih razloga savjetovala predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se ondje nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.
„Iz razloga od najveće važnosti za poslove povjerene Sigurnosno-informativnoj agenciji, smatramo nužnim priopćiti da je zbog neprijateljskog djelovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Sigurnosno-informativne agencije službeno savjetovano predsjedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je utvrđeno postojanje visokog sigurnosnog rizika. Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori“, navodi se u priopćenju BIA-e.
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