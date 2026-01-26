Dva nova imena na listi najpozitivnijih političara! Potop DP-a

Kao glavni razlog za odobravanje njegovog rada, 46 posto ispitanika navodi njegov stil i javnu komunikaciju. Slijedi način na koji zastupa Hrvatsku u kontekstu sukoba Rusije i Ukrajine (35%) te odnos prema Vladi i Saboru (30%). Onima koji ne odobravaju njegov rad također je na prvom mjestu stil i komunikacija (63%), a zatim odnos prema Vladi i Saboru (29%) te način na koji predstavlja Hrvatsku u inozemstvu (27%).