Crobarometar za siječanj
Dva nova imena na listi najpozitivnijih političara! Potop DP-a
Dok HDZ i dalje drži vodeću poziciju ispred SDP-a, Domovinski pokret bilježi najveći pad podrške.
Siječanjsko istraživanje Crobarometar donosi uvid u raspoloženje građana nakon mjeseca obilježenog političkim previranjima, od odluke Ustavnog suda o inkluzivnom dodatku do pregovora oko čelnih ljudi Vrhovnog i Ustavnog suda.
Predsjednik Milanović ostaje najpopularniji političar, a velika većina građana podržava ideju o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina, piše Dnevnik Nove TV.
HDZ na vrhu, Domovinski pokret u padu
HDZ je i u siječnju zadržao vodeću poziciju s podrškom od 28,6 posto ispitanika, dok je SDP drugi s 21,2 posto. Obje stranke bilježe blagi rast u odnosu na prethodni mjesec.
Platforma Možemo! je na trećem mjestu s 10,5 posto, što predstavlja nastavak blagog pada podrške. Slijedi Most sa 6,3 posto. Najveći pad zabilježio je HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret, koji je pao na 2,7 posto podrške, u usporedbi s 4 posto u prosincu. Podsjetimo, na izborima 2024. godine DP je osvojio gotovo 10% glasova. Nezavisna platforma Marije Selak Raspudić ima podršku od 2,6 posto, dok su sve ostale stranke ispod te razine.
Milanović najpozitivniji, Penava najnegativniji
Predsjednik Zoran Milanović i dalje je političar o kojem najviše građana ima pozitivan dojam, njih 57 posto. Slijedi ga ministar obrane Ivan Anušić s 42 posto. Ovog su se mjeseca na listi našla i dva nova imena: SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan visoko je treća s 40 posto, a ministar branitelja Tomo Medved četvrti s 39 posto, ispred šefa svoje stranke Andreja Plenkovića, koji je peti s 38 posto.
Među deset najpozitivnijih su i Tomislav Tomašević (37%), Nikola Grmoja (36%), Božo Petrov (35%), predsjednik Sabora Gordan Jandroković (34%) te Oleg Butković i Ivana Kekin, koji dijele deseto mjesto s 32 posto.
Na vrhu ljestvice najnegativnijih političara ponovno je čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, o kojem negativan dojam ima 62 posto ispitanika. Drugo mjesto s 54 posto dijele predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Slijede Andrej Plenković i Ivana Kekin s 53 posto, dok četvrto mjesto s 52 posto negativnog dojma dijele Sandra Benčić i Gordan Jandroković.
Godina dana rada Milanovića
Nakon godinu dana mandata, rad predsjednika Zorana Milanovića, koji se rjeđe pojavljuje u javnosti, odobrava 47 posto ispitanika. Njegove poteze ne odobrava 43 posto, dok 10 posto nema stav.
Kao glavni razlog za odobravanje njegovog rada, 46 posto ispitanika navodi njegov stil i javnu komunikaciju. Slijedi način na koji zastupa Hrvatsku u kontekstu sukoba Rusije i Ukrajine (35%) te odnos prema Vladi i Saboru (30%). Onima koji ne odobravaju njegov rad također je na prvom mjestu stil i komunikacija (63%), a zatim odnos prema Vladi i Saboru (29%) te način na koji predstavlja Hrvatsku u inozemstvu (27%).
Većina građana, njih 59 posto, ocjenjuje njegov dosadašnji rad u skladu s očekivanjima. Za 30 posto on je ispod očekivanja, a za samo 3 posto iznad. Na pitanje koje ga karakteristike najbolje opisuju, građani ističu jasno i izravno komuniciranje (31%), stil i retoriku (27%), česte sukobe s drugim institucijama (24%) te zalaganje za sigurnost i obranu (22%).
Treba li mladima ograničiti društvene mreže?
S obzirom na sve češće rasprave o utjecaju društvenih mreža na mlade, Crobarometar je ispitao i stav građana o zabrani otvaranja profila mlađima od 16 godina. Čak 44 posto ispitanika u potpunosti podržava takvu zabranu, a 23 posto je uglavnom podržava. Neutralan stav ima 15 posto, dok se zabrani uglavnom protivi 7, a u potpunosti 8 posto ispitanika.
Istraživanje Crobarometar provela je agencija Ipsos za Dnevnik Nove TV. Provedeno je između 3. i 19. siječnja metodom osobnog anketiranja na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetnih građana. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.
