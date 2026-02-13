Oglas

Tražimo odgovor na vječno pitanje kupaca obiteljskih automobila i testiramo gradskog Kineza

13. velj. 2026. 09:51
U novoj epizodi Automobilione usporedili smo dva nova plug-in hibrida iz BYD-a te testirali Daciju Bigster i Leapmotor 03.

SUV ili limuzina? To si pitanje često postavljaju kupci obiteljskih automobila. Kako bismo odgovorili na to vječno pitanje usporedili smo dva nova plug-in hibrida iz BYD-a - Seal U DM-i i Seal 5 DM-i.

Dacia već neko vrijeme na tržištu nudi i hibridne motore, a kako izgleda njihov najveći hibrid otkrivamo u našoj inspekciji.

U Hrvatsku nam je stigao novi Alfa Romeo Tonale koji želi biti zabavan SUV, ali i prvi električni kombi iz Kije.

Kineski Leapmotor prošle je godine stigao kod nas, a jedan od njihovih modela je I maleni T03. Koliko je on stvarno dobar za grad otkrili smo kada smo pred njega stavili svakodnevne zadatke.

Automobilionu gledajte u petak 13. veljače u 20:00 sati na N1 televiziji.

