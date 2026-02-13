AUTOMOBILIONA
Tražimo odgovor na vječno pitanje kupaca obiteljskih automobila i testiramo gradskog Kineza
U novoj epizodi Automobilione usporedili smo dva nova plug-in hibrida iz BYD-a te testirali Daciju Bigster i Leapmotor 03.
SUV ili limuzina? To si pitanje često postavljaju kupci obiteljskih automobila. Kako bismo odgovorili na to vječno pitanje usporedili smo dva nova plug-in hibrida iz BYD-a - Seal U DM-i i Seal 5 DM-i.
Dacia već neko vrijeme na tržištu nudi i hibridne motore, a kako izgleda njihov najveći hibrid otkrivamo u našoj inspekciji.
U Hrvatsku nam je stigao novi Alfa Romeo Tonale koji želi biti zabavan SUV, ali i prvi električni kombi iz Kije.
Kineski Leapmotor prošle je godine stigao kod nas, a jedan od njihovih modela je I maleni T03. Koliko je on stvarno dobar za grad otkrili smo kada smo pred njega stavili svakodnevne zadatke.
Automobilionu gledajte u petak 13. veljače u 20:00 sati na N1 televiziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
