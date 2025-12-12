Oglas

Vozili smo novi SUV iz Kine i talijansku ikonu koja se vratila

12. pro. 2025. 06:56
U novoj Automobilioni testirali smo Daciju Bigster, Geely EX5 i Fiat Pandu.

Dacia je nedavno predstavila svoj najveći model zanimljivog imena - Bigster. Koliko je stavrno velik Bigster i je li vodoodbojan - doznali smo u testu.

U inspekciju nam je stigao novi SUV iz Kine - Geely EX5. On je ujedno i prvi električni model iz Geelya, a ono što nas je oduševilo jest njegova unutrašnjost.

No to nije sve od noviteta iz Kine jer predstavljamo i najnoviji crossover iz BYD-a koji je izazvao velik interes među Hrvatima, a upoznajemo vas i s najvećim i najjačim Suzukijem na tržištu.

Kia je predstavila novi Stonic kojeg smo imali prilike upoznati, a Porsche je napokon pokazao svoj novi Cayenne koji će od sada voziti na struju.

Za kraj donosimo test talijanske legende koja nam se vratila - Fiat Panda, odnosno po novome Fiat Grande Panda. Nova Panda malo je narasla, ali je zadržala svoj veseli duh koji ju je oduvijek krasio.

Automobilionu gledajte u petak 12. prosinca u 20:00 sati na N1 televiziji.

