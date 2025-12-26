AUTOMOBILIONA
Vozili smo se u najluksuznijem autu u Hrvatskoj i dostavili bor s gradskim mališanom
Znate li koji je najluksuzniji automobil koji možete kupiti u Hrvatskoj? Vjerovali ili ne, to je jedan kombi. Ime mu je Lexus LM, a mi smo otkrili što sve skirva njegova unutrašnjost.
Mogu li električni auti biti zabavni? To smo si pitanje i sami postavili testirajući MG4.
Posjetili smo i Japan gdje smo se fascinirali prometnom kulturom u toj zemlji. Stoga smo odlučili otkriti koja je njihova tajna.
U Hrvatsku je nedavno stigao novi kineski premium brend Zeekr, a mi smo prvi u ruke dobili njihov SUV za kojeg kažu da će biti najprodavaniji kod nas.
BMW je u Zagrebu predstavio automobil koji označava početak jedne nove ere - model iX3.
Za kraj vam prvi u Hrvatskoj donosimo test malene Toyote Aygo X, a da I nije toliko mala dokazali smo tako da smo u njoj prevezli čak i božičnu jelku.
Automobilionu gledajte u petak 26. prosinca u 20:00 sati na N1 televiziji.
