AUTOMOBILIONA

Vozili smo se u najluksuznijem autu u Hrvatskoj i dostavili bor s gradskim mališanom

author
Automobiliona
|
26. pro. 2025. 11:22
Automobiliona
Znate li koji je najluksuzniji automobil koji možete kupiti u Hrvatskoj? Vjerovali ili ne, to je jedan kombi. Ime mu je Lexus LM, a mi smo otkrili što sve skirva njegova unutrašnjost.

Mogu li električni auti biti zabavni? To smo si pitanje i sami postavili testirajući MG4.

Posjetili smo i Japan gdje smo se fascinirali prometnom kulturom u toj zemlji. Stoga smo odlučili otkriti koja je njihova tajna.

U Hrvatsku je nedavno stigao novi kineski premium brend Zeekr, a mi smo prvi u ruke dobili njihov SUV za kojeg kažu da će biti najprodavaniji kod nas.

BMW je u Zagrebu predstavio automobil koji označava početak jedne nove ere - model iX3.

Za kraj vam prvi u Hrvatskoj donosimo test malene Toyote Aygo X, a da I nije toliko mala dokazali smo tako da smo u njoj prevezli čak i božičnu jelku.

Automobilionu gledajte u petak 26. prosinca u 20:00 sati na N1 televiziji.

