AUTOMOBILIONA
Vozili smo tri legendarna automobila u modernim izdanjima: Jedan je bio pravi hit na našim cestama
U novoj Automobilioni testirali smo novu Nissan Micru, Volkswagen ID.Buzz i Lexus NX.
Za početak put nas vodi u Nizozemsku, gusto naseljenu zemlju koja se pokazala kao idealno mjesto za test nove Nissan Micre. Maleni gradski auto sada nam se vratio s potpuno novim izgledom, ali i motorima.
Nakon toga stiže nam još veća legenda - Volkswagen ID.Buzz, kombi koji je započeo eru kombija s popularnim modelom T1.
No ni tu nije kraj ikonama na cesti, jer stigao nam je jedan koji je bio jako popularan na našim cestama, toliko da je čak imao i nadimak - mali div. Riječ je naravno o Renaultu 4 koji je sada stigao u modernom izdanju.
Osim novih automobila koji uskoro stižu na naše ceste, donosimo i priču o kaznama za parkiranje na punionicama za električne aute - tko ih ispisuje i koliko ih je podijeljeno.
I za kraj donosimo pravu luksuznu poslasticu iz Japana - test Lexusa NX koji je dobio nove motore, a na kojem je nas je najviše oduševila njegova unutrašnjost.
Automobilionu gledajte u petak 10. listopada u 20:00 sati na N1 televiziji.
