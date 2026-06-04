Blaženka Divjak: Nakon 2020. nije se nastavilo s važnim stvarima

"U tri godine smo uz velike otpore donijeli nove kurikulume, a kad sam se ja prihvatila posla bilo je najbitnije da se s procesom nastaviti. HDZ je htio da to bude njegova reforma, trebalo je nakon 25 godina promijeniti kurikulume, educirati ljude, nabaviti i opremiti...A nakon 2020. se nije nastavilo s važnim stvarima", tvrdi Divjak.