BIVŠA MINISTRICA OBRAZOVANJA
Blaženka Divjak: Nakon 2020. nije se nastavilo s važnim stvarima
Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, te komentirala što se napravilo 10 godina od velikog prosvjeda za kurikularnu reformu, uključujući i tri godine svog mandata.
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"U tri godine smo uz velike otpore donijeli nove kurikulume, a kad sam se ja prihvatila posla bilo je najbitnije da se s procesom nastaviti. HDZ je htio da to bude njegova reforma, trebalo je nakon 25 godina promijeniti kurikulume, educirati ljude, nabaviti i opremiti...A nakon 2020. se nije nastavilo s važnim stvarima", tvrdi Divjak.
Osvrnula se i na presudu zagrebačkom županu Stjepanu Kožiću kojem je jučer na Županijskom sudu u Zagrebu izrečena nepravomoćna presuda u postupku u kojem ga je USKOK teretio za trgovanje utjecajem zbog troška reprezentacije iz 2020. godine. Sud je Kožića proglasio krivim te ga osudio na 11 mjeseci zatvora, uvjetno s rokom provjeravanja od 3 godine. Početkom siječnja 2020. izmišljeno je da je župan ručkom častio tadašnju ministricu.
"Ozbiljna je stvar na što se i kako troši javni novac. Ovo je poruka biračima da razmisle kome daju glas, bi li tu osobu pozvali u kuću bez straha da im nešto mazne", poručuje Divjak.
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