Pala raketa na bazu UN-a u Libanonu, poginuo pripadnik Vojske Srbije

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Pripadnik Vojske Srbije, viši narednik Milovan Jovanović, koji je bio angažiran u sklopu mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu, preminuo je jutros od posljedica ozljeda uzrokovanih projektilom koji je pao na bazu UN-a u kojoj su bile stacionirane mirovne snage, uključujući i dio srbijanskog kontingenta, priopćilo je Ministarstvo obrane.

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"Viši narednik Jovanović nakon ranjavanja primio je hitnu medicinsku pomoć u bolnici unutar baze, a zatim je helikopterom prevezen u Sveučilišni medicinski centar u Bejrutu, gdje je preminuo oko 4:00 sata po lokalnom vremenu", navodi se u priopćenju.

U napadu su ozlijeđena još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga Republike El Salvadora i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španjolske, dodaje se, piše N1 Srbija.

Viši narednik Milovan Jovanović rođen je 6. lipnja 1989. u Kraljevu. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece. U Vojsci Srbije služio je od 10. prosinca 2011., a u mirovnoj misiji u Libanonu od siječnja ove godine, prema navodima ministarstva.

Ministar obrane Bratislav Gašić i načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, uputili su brzojave sućuti obitelji tragično poginulog pripadnika Vojske Srbije.