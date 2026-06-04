nesreća na moru
Kod Oliba se nasukala brodica s pet Talijana
Brodica s pet talijanskih državljana nasukala se u srijedu navečer u uvali Slatinica uz obalu otoka Oliba, no srećom nitko od članova posade nije ozlijeđen, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
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Dojava o pomorskoj nesreći zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u srijedu, 3. lipnja, u 21.30 sati, posredstvom Županijskog centra 112.
O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Zadar, čiji su službenici isplovili prema mjestu nesreće.
U razgovoru s voditeljem brodice potvrđeno je da se na plovilu nalazi ukupno pet članova posade, svi državljani Italije, te da nitko nije ozlijeđen niti životno ugrožen. Budući da nije bilo potrebe za hitnom intervencijom spašavanja, o događaju je obaviješten vlasnik plovila, odnosno charter tvrtka, kako bi organizirala komercijalnu pomoć pri odsukavanju i tegljenju brodice.
Dolaskom na mjesto događaja službenici Lučke kapetanije utvrdili su da je plovilo nasukano u plićaku. Tijekom preliminarnog očevida nije uočeno onečišćenje mora niti ugroza za morski okoliš.
Akcija odsukavanja uspješno je provedena tijekom noći. U 00.40 sati djelatnici specijalizirane tvrtke za pružanje pomoći plovilima na moru izvukli su brodicu iz plićaka te je zajedno s posadom oteglili do sigurnog veza u luci Gaženica kod Zadra.
Okolnosti koje su dovele do nasukavanja bit će utvrđene daljnjim postupkom nadležnih službi.
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