Kod Oliba se nasukala brodica s pet Talijana

U razgovoru s voditeljem brodice potvrđeno je da se na plovilu nalazi ukupno pet članova posade, svi državljani Italije, te da nitko nije ozlijeđen niti životno ugrožen. Budući da nije bilo potrebe za hitnom intervencijom spašavanja, o događaju je obaviješten vlasnik plovila, odnosno charter tvrtka, kako bi organizirala komercijalnu pomoć pri odsukavanju i tegljenju brodice.