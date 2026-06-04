jedan uspio pobjeći
Užas u susjedstvu: Četvorica stranih radnika živa spaljena u automobilu
Talijanska policija uhitila je dvojicu pakistanskih državljana zbog sumnje da su ubili četvoricu radnika migranata čija su tijela pronađena u izgorjelom kombiju, izvijestili su talijanski mediji.
Oglas
Vozilo je pronađeno na benzinskoj postaji u blizini sela u velikom poljoprivrednom području južne talijanske regije Kalabrije.
Snimke nadzornih kamera pokazale su dvije osobe kako izvana blokiraju vrata kombija i ubacuju tekućinu u unutrašnjost kako bi izazvale požar, piše BBC.
Prema izvješćima, posljednjih mjeseci na tom području zabilježeno je 14 slučajeva podmetanja požara na automobilima i kombijima u kojima su se nalazili Pakistanci. Razlog su navodno napetosti među migrantima oko raspodjele poljoprivrednih poslova i smještaja.
Vatrogasci su u utorak oko 13 sati po lokalnom vremenu pozvani na intervenciju zbog zapaljenog kombija.
Nakon što su ugasili vatru, unutra su pronašli četiri tijela.
Dvojica osumnjičenika kasnije su uhićena na temelju dokaza prikupljenih sa snimki nadzornih kamera, navode mediji.
Talijanski mediji izvijestili su da je napad preživio peti muškarac iz Afganistana. Prema njegovim riječima, među poginulima su bila trojica Afganistanaca i jedan Pakistanac, svi zaposleni u poljoprivredi.
Preživjeli je talijanskim medijima rekao da je iz zapaljenog vozila pobjegao razbivši jedan od prozora.
Kazao je da je sukob izbio nakon što su dvojica uhićenih muškaraca od putnika u vozilu zatražila novac za prijevoz, što su oni odbili platiti. Također je ustvrdio da radnici nisu bili plaćeni za rad na poljima jagoda u regiji, iako su im bili osigurani hrana i smještaj.
Ovaj slučaj je šokirao Italiju. Predsjednik regije Kalabrije Roberto Occhiuto izjavio je da vijest o napadu „potresa vjeru u čovječnost“ te dodao da je riječ o „nečemu neljudskom“.
Sindikat CGIL, najveći u Italiji, u međuvremenu je, prema navodima talijanske novinske agencije Ansa, zatražio hitne mjere kako bi se „suzbile strahote svakodnevice koje trpe radnici, često migranti, u našim ruralnim područjima“.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas