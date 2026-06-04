Modžtaba Hamenei
Iranski vrhovni vođa: "Zlonamjerni neprijatelj doživio je težak poraz na bojnom polju"
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei optužio je u četvrtak u pisanoj izjavi Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju „unijeti razdor” u iransku naciju nakon što su pretrpjeli „težak poraz” u ratu pokrenutom protiv njegove zemlje.
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"Njihovo glavno oruđe" za slabljenje Irana "jest sijanje sjemena sumnje, očaja, straha, nepovjerenja i razdora", napisao je Hamenei u tekstu koji je javno pročitan, dodajući da je "zlonamjerni neprijatelj" pretrpio "težak poraz na bojnom polju".
Te su riječi pročitane u mauzoleju ajatolaha Homeinija u Teheranu, na svečanosti u povodu 37. obljetnice smrti utemeljitelja Islamske Republike.
„Suočeni s tim zlokobnim namjerama, svi moraju odlučnošću, pronicljivošću, očuvanjem jedinstva i kohezije, međusobnim povjerenjem te odbijanjem prenošenja neprijateljske propagande neutralizirati njegovu mračnu urotu”, dodaje se u poruci.
Nakon smrti Ruholaha Homeinija 1989. godine dužnost vrhovnog vođe preuzeo je Ali Hamenei, koji je ubijen 28. veljače, prvoga dana izraelsko-američkih zračnih napada koji su pokrenuli regionalni rat na Bliskom istoku.
Modžtaba Hamenei naslijedio je svojeg oca, ali od imenovanja početkom ožujka za trećega vrhovnog vođu Islamske Republike nije se pojavljivao u javnosti te se od tada prenose samo njegove pisane izjave.
U mauzoleju imama Homeinija vjernici u rukama držali su portrete triju vođa, pokazuju snimke državne televizije.
Drugi su mahali zastavama Islamske Republike, ali i libanonskog Hezbolaha, pokreta koji Teheran financijski, politički i vojno podupire i koji se bori protiv Izraela, njihova zajedničkog neprijatelja.
Svakoga 4. lipnja od 1989. godine pokojni vrhovni vođa Ali Hamenei imao je običaj održati govor u povodu te komemoracije.
Ove godine u mauzoleju je bila postavljena prazna stolica s njegovim portretom, pokazuju snimke državne televizije.
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