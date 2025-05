Zaboravili ste produžiti ovaj dokument? Može vas skupo koštati

Gotovo da se s tim dokumentom, kao posve valjanim, mogla mirne duše mirovina dočekati, neovisno o činjenici što je vozačku krasila fotografija iz ranih mladenačkih dana. Nekada bilo, sad se spominjalo! Toj priči je odavno kraj. Sada samo deset, odnosno pet godina. Međutim, tko je ušao u krug tih sretnika, vozi s njom tako rozom i papirnatom, još neko vrijeme. Aktualnim Pravilnikom o vozačkim dozvolama uredno je propisano kako vozačke dozvole koje su po prijašnjim propisima izdane do 65. godine života vozača vrijede do isteka roka na koji su izdane a najduže do 19. 1. 2033. Tako sada stvari stoje, kada će se nešto po tom pitanju mijenjati, vidjet ćemo, propisi su podložni promjenama, to svi dobro znamo.