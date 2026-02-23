Bliži nam se pomicanje sata: Ove godine jedna promjena bi mogla mnoge obradovati

Razlog ranijeg pomicanja sata je jednostavan: u cijeloj Europskoj uniji već godinama vrijedi isto pravilo – vrijeme se pomiče uvijek posljednje nedjelje u ožujku (a u jesen posljednje nedjelje u listopadu). Budući da se dani u tjednu svake godine drukčije rasporede u kalendaru, pomiče se i konkretan datum. Ponekad posljednja nedjelja pada kasnije, a ponekad ranije u mjesecu.