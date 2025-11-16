vrijeme je da naučite
Evo treba li se meso pirjati prije motanja sarme
Sarma može biti pravo zadovoljstvo u svakom zalogaju, ali samo ako je pripremljena na pravi način.
Savršen je izbor za nedjeljni ručak, jer će vam ostati dovoljno da u njoj uživate i nekoliko dana. Iako priprema ovog jela nije komplicirana, sitni detalji mogu odlučiti hoće li biti ukusna kao ona koju ste jeli kod bake – ili ne, piše Citymagazine, a prenosi krstarica.com.
Saznajte treba li se meso pirjati prije nego što se zamota u listove kupusa.
Sastojci:
- 1 glavica kiselog kupusa (oko 1,5 kg)
- 500 g mljevenog mesa (najčešće mješavina svinjetine i govedine)
- 1 glavica crvenog luka
- 1 svežanj peršina
- 1 šalica riže
- 1 jaje
- 1 žličica mljevene paprike (po želji)
- sol i papar po ukusu
- 2–3 lista lovora
- 200 ml umaka od rajčice (ili 2–3 rajčice narezane na kockice)
- 100 ml ulja ili svinjske masti
- 1 litra vode (ili po potrebi)
- 1 žličica sušene majčine dušice (po želji)
Priprema nadjeva:
U velikoj tavi zagrijte malo ulja ili masti i popržite sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte mljeveno meso i pržite dok ne posivi i lagano se zaprži.
Zatim dodajte mljevenu papriku, sol, papar, majčinu dušicu (ako je koristite) i sitno nasjeckani peršin. Umiješajte sve sastojke, a potom dodajte opranu rižu i jaje. Dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili. Ako je smjesa pregusta, možete dodati malo vode.
Priprema kupusa:
Ako je kupus preslan, isperite ga hladnom vodom. Ako su listovi pretvrdi, možete ih kratko blanširati u kipućoj vodi.
Odvajajte listove kupusa i, ako su im središnje žile predebele, malo ih zarežite s nožem kako bi se lakše motali.
Motanje sarme:
Na svaki list kupusa stavite malu količinu nadjeva i zamotajte u obliku sarmice, pazeći da rubove lista sa strane preklopite prema unutra kako bi nadjev ostao zatvoren.
Sarmice slažite u veliki lonac, počevši s tankim slojem kupusa na dnu, pa redom slagane sarme. Ako imate više slojeva, na svaki sloj stavite nekoliko lovorovih listova.
Kuhanje sarme:
Na vrh sarmi stavite ostatak umaka od rajčice ili narezane rajčice.
Prelijte vodom tako da sve sarmice budu prekrivene, i kuhajte na laganoj vatri oko 2–3 sata. Povremeno provjerite razinu tekućine i po potrebi dolijte vode. Po želji možete dodati malo ulja ili masti da sarme dobiju bogatiji okus.
Treba li se meso pirjati prije motanja?
U tradicionalnom receptu za sarmu meso se ne pirja prije nego što se zamota u listove kupusa. Sastojci u nadjevu (meso, riža, začini) samo se kratko propirjaju na tavi kako bi se meso termički obradilo, a riža malo omekšala. Glavni proces kuhanja odvija se dok se sarme lagano kuhaju u loncu.
