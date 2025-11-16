Oglas

vrijeme je da naučite

Evo treba li se meso pirjati prije motanja sarme

author
N1 Hrvatska
|
16. stu. 2025. 22:59
sarma, kiseli kupus
Shutterstock

Sarma može biti pravo zadovoljstvo u svakom zalogaju, ali samo ako je pripremljena na pravi način.

Oglas

Savršen je izbor za nedjeljni ručak, jer će vam ostati dovoljno da u njoj uživate i nekoliko dana. Iako priprema ovog jela nije komplicirana, sitni detalji mogu odlučiti hoće li biti ukusna kao ona koju ste jeli kod bake – ili ne, piše Citymagazine, a prenosi krstarica.com.

Saznajte treba li se meso pirjati prije nego što se zamota u listove kupusa.

Sastojci:

  • 1 glavica kiselog kupusa (oko 1,5 kg)
  • 500 g mljevenog mesa (najčešće mješavina svinjetine i govedine)
  • 1 glavica crvenog luka
  • 1 svežanj peršina
  • 1 šalica riže
  • 1 jaje
  • 1 žličica mljevene paprike (po želji)
  • sol i papar po ukusu
  • 2–3 lista lovora
  • 200 ml umaka od rajčice (ili 2–3 rajčice narezane na kockice)
  • 100 ml ulja ili svinjske masti
  • 1 litra vode (ili po potrebi)
  • 1 žličica sušene majčine dušice (po želji)

Priprema nadjeva:

U velikoj tavi zagrijte malo ulja ili masti i popržite sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte mljeveno meso i pržite dok ne posivi i lagano se zaprži.

Zatim dodajte mljevenu papriku, sol, papar, majčinu dušicu (ako je koristite) i sitno nasjeckani peršin. Umiješajte sve sastojke, a potom dodajte opranu rižu i jaje. Dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili. Ako je smjesa pregusta, možete dodati malo vode.

Priprema kupusa:

Ako je kupus preslan, isperite ga hladnom vodom. Ako su listovi pretvrdi, možete ih kratko blanširati u kipućoj vodi.

Odvajajte listove kupusa i, ako su im središnje žile predebele, malo ih zarežite s nožem kako bi se lakše motali.

Motanje sarme:

Na svaki list kupusa stavite malu količinu nadjeva i zamotajte u obliku sarmice, pazeći da rubove lista sa strane preklopite prema unutra kako bi nadjev ostao zatvoren.
Sarmice slažite u veliki lonac, počevši s tankim slojem kupusa na dnu, pa redom slagane sarme. Ako imate više slojeva, na svaki sloj stavite nekoliko lovorovih listova.

Kuhanje sarme:

Na vrh sarmi stavite ostatak umaka od rajčice ili narezane rajčice.
Prelijte vodom tako da sve sarmice budu prekrivene, i kuhajte na laganoj vatri oko 2–3 sata. Povremeno provjerite razinu tekućine i po potrebi dolijte vode. Po želji možete dodati malo ulja ili masti da sarme dobiju bogatiji okus.

Treba li se meso pirjati prije motanja?

U tradicionalnom receptu za sarmu meso se ne pirja prije nego što se zamota u listove kupusa. Sastojci u nadjevu (meso, riža, začini) samo se kratko propirjaju na tavi kako bi se meso termički obradilo, a riža malo omekšala. Glavni proces kuhanja odvija se dok se sarme lagano kuhaju u loncu.

Teme
SARMA meso

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ