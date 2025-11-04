Savršena zamjena za pržene krumpiriće i sadrži dvostruko više vlakana od mrkve

Pastrnjak sadrži dvostruko više vlakana i ima specifičan slatkast-oštar okus. Zanimljivo je da su ga u vremenima kada šećer nije bio široko dostupan koristili za zaslađivanje raznih jela, dok ga danas možete pripremiti kao zdrav pomfrit.
Pastrjnak sadrži gotovo istu količinu kalija kao banana, te značajnu količinu drugih ključnih hranjivih tvari, među kojima su vitamin C, folati i mangan, koji ima važnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi i funkcioniranju mozga. Također sadrži vitamine K i E, tiamin, vitamin B6, magnezij, fosfor i cink, a bogat je i dragocjenim antioksidansima, među kojima se ističu poliacetileni. Australsko istraživanje iz 2005. godine, objavljeno u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, pokazalo je da poliacetileni imaju proturakotvorno djelovanje, prenosi Živim.hr.
Većina korjenastog povrća, uključujući kod nas često zanemareni pastrnjak, dostupan je tijekom cijele zime pa sve do ranog proljeća, što je idealno vrijeme da ga češće uključite u pripremu jela. Možete ga koristiti za pripremu juha i umaka, peći u pećnici ili skuhati te izgnječiti. U ovoj formi može biti izvrsna zamjena za pire od krumpira. Takav pire bit će jednako prozračan zbog sadržaja škroba, ali će imati niži glikemijski indeks, više vlakana, manje kalorija i posve novi, zanimljiv okus, prenosi Metropolitan.si.
Alternativa za pomfrit
Pastrnjak možete iskoristiti i za pripremu pomfrita, koji će imati bogat, orašast okus s nijansom karamele i savršeno će se slagati sa zimskim umacima i varivima.
- Pastrjnak narežite na štapiće, prelijte s maslinovim uljem, posolite i popaprite.
- Pecite 20–25 minuta u pećnici zagrijanoj na 230 °C, dok ne postane mekan i hrskav na rubovima.
- Na kraju sve možete posuti svježim začinskim biljem, poput ružmarina.
