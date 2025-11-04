Savršena zamjena za pržene krumpiriće i sadrži dvostruko više vlakana od mrkve

Većina korjenastog povrća, uključujući kod nas često zanemareni pastrnjak, dostupan je tijekom cijele zime pa sve do ranog proljeća, što je idealno vrijeme da ga češće uključite u pripremu jela. Možete ga koristiti za pripremu juha i umaka, peći u pećnici ili skuhati te izgnječiti. U ovoj formi može biti izvrsna zamjena za pire od krumpira. Takav pire bit će jednako prozračan zbog sadržaja škroba, ali će imati niži glikemijski indeks, više vlakana, manje kalorija i posve novi, zanimljiv okus, prenosi Metropolitan.si.