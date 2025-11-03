Nije krivo loše pamćenje: Što znači kada često zaboravljate imena?

Unsplash/Ilustracija

Ako vam se dogodilo da nakon samo minute ili dvije zaboravite ime osobe s kojom ste se upoznali, postoje mali trikovi koji će vam pomoći da od sada mnogo bolje pamtite imena.

Zaboravljanje imena je frustrirajuće, ali normalno. Čak i osobe s odličnim pamćenjem često zaborave imena. Razlog nije slab mozak, već način na koji imena obrađujemo, piše Krstarica.

Imena su apstraktna i neinformativna. Kada čujete "Marta", nema logične veze s osobom; nema sinonima ni zamjene. To otežava pamćenje i povećava šanse za blokadu u društvenim situacijama.

Pokušajte vizualnu asocijaciju

Ja osobno, kada upoznajem nekoga novog, zamišljam ime napisano na "čelu" te osobe ili ga povezujem s poznatim likom. Na primjer, "Luka" – pomislim na nekog poznatog Luku i odmah ga zapamtim.

Kontekstualizirajte ime

Povežite osobu s nekom karakteristikom ili situacijom: "Ana iz marketinga koja uvijek nosi crveni šal". Ova metoda koristi mozak na prirodan način i ubrzava pamćenje.

Ponavljanje je moć

Upotrijebite ime u razgovoru više puta: "Drago mi je, Ana. Kako ti je prošao dan?“ Time stvarate čvrstu neuronsku vezu.

Kombinirajte tehnike

Vizualna asocijacija + kontekst + ponavljanje daje najbolji rezultat. I ne brinite ako zaboravite ime – to je znak da vaš mozak radi normalno, a ne da je pamćenje slabo.

Zaključak

Zaboravljanje imena je prirodno i rješivo. Koristite vizualizaciju, kontekst i ponavljanje da ih zapamtite brže i smanjite anksioznost u društvenim situacijama. Primjena ovih strategija čini razgovore ugodnijima i ostavlja bolji dojam.