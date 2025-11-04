Ovo jelo danas stoji 50 eura, a nekoć su ga jeli siromašni radnici

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Izvana je zlatnosmeđ i hrskav, a iznutra mekan i mirisan. To je poljički soparnik, jelo koje se s pravom smatra jednim od simbola Dalmacije. Ova tradicionalna poslastica potječe iz područja Poljica, između Splita i Omiša. Nekada je važila za skromno jelo koje se često nalazilo na stolovima siromašnijih obitelji, dok je danas pravi gastronomski ponos i specijalitet Dalmacije. Jednostavno je, hranjivo i puno okusa, pa ne čudi što se ponovno našlo na modernim jelovnicima dobrih restorana.

Podijeli

Oglas

Soparnik je zapravo tanka pita od dva sloja tijesta između kojih se nalazi nadjev od blitve i luka. Njegova čar leži u jednostavnim, ali kvalitetnim sastojcima — potrebni su samo brašno, voda, maslinovo ulje, sol, blitva i luk. Tradicionalno se pripremao na ognjištu, na žaru i pepelu, što mu je davalo neponovljiv miris koji mnoge podsjeća na djetinjstvo.

Nekoć su ga domaćice često pripremale kada bi se obitelj okupila nakon dnevnih poslova, ali i za veće blagdane. Danas se, naravno, može peći i u modernim pećnicama. Verziju za pećnicu lako možete napraviti i kod kuće, jer priprema nije zahtjevna - potrebno je samo osigurati prave sastojke, piše Nova.rs.

Potrebni sastojci

Za tijesto:

500 g glatkog brašna

250–300 ml vode

½ žličice soli

3–4 žlice maslinovog ulja

Za nadjev:

400–1000 g blitve (koristiti samo zelene listove, bez tvrdih stabljika)

½ glavice crvenog luka ili nekoliko mladih lukova

malo maslinovog ulja i soli

po želji, sjeckani peršin

Za premaz nakon pečenja:

maslinovo ulje

zgnječeni češnjak

Priprema

U većoj posudi pomiješajte brašno i sol, zatim postepeno dodajte vodu i maslinovo ulje. Mijesite dok ne dobijete glatko, elastično tijesto, pa ga ostavite da odmori 20 minuta. Blitvu sitno nasjeckajte, dodajte luk, sol, malo maslinovog ulja i, po želji, peršin. Tijesto podijelite na dva dijela i razvaljajte u tanke krugove. Na prvi sloj rasporedite nadjev od blitve i luka, pa pokrijte drugim slojem tijesta i pažljivo zalijepite rubove. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200 °C dok ne porumeni. Nakon pečenja, premažite ga mješavinom maslinovog ulja i češnjaka.