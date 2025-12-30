Francuzi u očaju, nagrada za najbolji sir na svijetu otišla u ovu zemlju

Belgijski proizvođač sira osvojio je nagradu za najbolji sir na svijetu na prestižnom natjecanju sireva u Francuskoj.
Mljekara Groendal iz Rumbekea u Flandriji osvojila je glavnu nagradu za svoj gouda sir "Ancienne Belgique", što je prvi put u posljednjih pet godina da je vrhunsko priznanje na godišnjem natjecanju Concours Internationale de Lyon pripalo siru koji nije francuskog podrijetla, prenosi Brussels Times.
U objavi na Instagramu mljekara je poručila da je "iznimno ponosna" na uspjeh na natjecanju.
"Velika je čast da je belgijski sir proglašen najboljim sirom na svijetu na najvećem natjecanju sireva u Francuskoj, zemlji sira par excellence", poručili su.
Na natjecanje je pristiglo više od 2000 sireva iz 23 zemlje, a ocjenjivalo ih je 630 sudaca. Sirevi su se vrednovali prema pet kriterija: okusu, izgledu, teksturi, uravnoteženosti i aromi, te su dobivali ocjenu od 0 do 100. Gouda "Ancienne Belgique" osvojila je maksimalnih 100 od 100 bodova.
Voditelj mljekare Louis-Philippe Deweer izjavio je za VRT da su on i njegovi kolege morali dvaput provjeriti certifikate kada su stigli, na kojima je pisalo da smo osvojili zlatne medalje s tri sira.
"Na jednom je također pisalo "Najbolji sir na svijetu". No nismo bili sigurni znači li to da je naš sir proglašen najboljim sirom cijelog natjecanja ili samo najboljim belgijskim sirom. Moj brat je na kraju nazvao kako bi to provjerio, i tada se pokazalo da je naš sir doista proglašen najboljim sirom na svijetu", dodao je.
"Želimo proizvoditi tvrde sireve koji se tope u ustima"
Belgijska pobjeda u nizozemskom listu De Telegraaf opisana je kao "bolna".
"Flamanci nas ne nadmašuju samo u nacionalnom ponosu, nego i u našem vlastitom zaštitnom znaku", napisale su nizozemske novine.
Gouda je nazvana po nizozemskom gradu južno od Amsterdama u kojem je nastala. Dok je "Gouda Holland" proizvod zaštićen oznakom Europske unije i može se proizvoditi isključivo u Nizozemskoj od mlijeka nizozemskih krava, naziv "gouda" koristi se kao opći pojam za sireve proizvedene u nizozemskom stilu.
U mljekari Groendal cilj im je proizvoditi "tvrde sireve koji se tope u ustima".
"Ova kombinacija naša dva susjeda u svijetu sireva, tvrdog nizozemskog sira i pikantnog okusa mekanog francuskog sira, pokazala se kao pun pogodak", rekao je Deweer za De Telegraaf.
