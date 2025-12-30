Oglas

Užas kod Zadra: U kući pronađena tijela dvojice muškaraca

N1 Info
30. pro. 2025. 09:13
Policijski službenici su oko osam sati, nakon zaprimljene dojave, u kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe.

Na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.

Slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru, priopćila je policija.

Više informacija bit će poznato po završetku očevida.

sukošan

