Užas kod Zadra: U kući pronađena tijela dvojice muškaraca
N1 Info
|
30. pro. 2025. 09:13
|
0komentara
Policijski službenici su oko osam sati, nakon zaprimljene dojave, u kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe.
Na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.
Slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru, priopćila je policija.
Više informacija bit će poznato po završetku očevida.
