VREMENSKA PROGNOZA
Zima priprema iznenađenje, stižu južina, obilna kiša i naglo zatopljenje
Pretežno je vedro u većem dijelu zemlje, dok u kopnenim krajevima mjestimice ima magle i niske naoblake, osobito u središnjim predjelima. U nastavku ponedjeljka prevladavat će većinom sunčano, bura će na moru slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.
Oglas
Utorak će početi većinom sunčano, no tijekom dana će prolazno biti naoblake, može pasti i koja kap kiše duž Jadrana.
Srijeda će biti uglavnom suha, na Staru godinu prevladavat će većinom sunčano, no poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u kopnenim krajevima. Ipak, zadržat će se uglavnom suho. Večer i noć će biti hladni u kopnenim krajevima, planirate li dočeka na otvorenom, toplo se odijenite.
U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak i jugo, prema večeri će se navlačiti naoblaka, treba računati na kišu duž Jadrana, najprije, na planinama je moguć snijeg.
Petak također donosi kišovite prilike, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas