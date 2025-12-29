Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Zima priprema iznenađenje, stižu južina, obilna kiša i naglo zatopljenje

author
Tea Blažević
|
29. pro. 2025. 07:09
kiša, pljusak, pljuskovi, nevrijeme
Andreas from Pixabay/ ilustracija

Pretežno je vedro u većem dijelu zemlje, dok u kopnenim krajevima mjestimice ima magle i niske naoblake, osobito u središnjim predjelima. U nastavku ponedjeljka prevladavat će većinom sunčano, bura će na moru slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

Oglas

Utorak će početi većinom sunčano, no tijekom dana će prolazno biti naoblake, može pasti i koja kap kiše duž Jadrana.

Srijeda će biti uglavnom suha, na Staru godinu prevladavat će većinom sunčano, no poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u kopnenim krajevima. Ipak, zadržat će se uglavnom suho. Večer i noć će biti hladni u kopnenim krajevima, planirate li dočeka na otvorenom, toplo se odijenite.

U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak i jugo, prema večeri će se navlačiti naoblaka, treba računati na kišu duž Jadrana, najprije, na planinama je moguć snijeg.

Petak također donosi kišovite prilike, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kiša snijeg tea blažević vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ