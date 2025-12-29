Zima priprema iznenađenje, stižu južina, obilna kiša i naglo zatopljenje

Srijeda će biti uglavnom suha, na Staru godinu prevladavat će većinom sunčano, no poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u kopnenim krajevima. Ipak, zadržat će se uglavnom suho. Večer i noć će biti hladni u kopnenim krajevima, planirate li dočeka na otvorenom, toplo se odijenite.