Puhovski: Thompson ugrožava i Plenkovića i Crkvu. Ali, Plenković to jako dobro zna, Crkva ne
Politički istup Marka Perkovića Thompsona na prošlosubotnjem koncertu u zagrebačkoj Areni, odakle je pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića "na redovnim ili izvanrednim izborima" i Tomaševićevu reakciju na to u Novom danu je s Ninom Kljenak analizirao politički analitičar Žarko Puhovski.
Puhovski je kazao kako je time "Thompson izašao iz ormara".
"On se jasno postavio kao čovjek koji ima političke ambicije. Jasno se odredio za demokratske promjene i to je pristojno dok je tako. S druge strane, on nema pravo na to jer nije građanin Zagreba. On može poticati druge da se bune protiv Tomislava Tomaševića, ali o tome po zakonu odlučujemo mi koji živimo u Zagrebu. Drugi mogu biti zainteresirani, ali o tome odlučuju građanke i građani Zagreba. Nitko nema šanse protiv Tomaševića u ovom trenutku, Drugim riječima, nitko ne pomaže toliko Tomaševiću koliko mu pomaže Thompson. Otprilike onoliko koliko je Miroslav Škoro pomogao Zoranu Milanoviću."
"Ne postoji ljudsko pravo na koncert"
Puhovski napominje kako se sada vi ponašaju kao da postoji ljudsko pravo na koncert i kao da je cenzura ako ne dopustite dva koncerta nego samo jedan.
"Besmislica je da idu s time na USKOK, to je naprosto loš vic. Gradska uprava ima jednostavan odgovor: da je bio veliki koncert na Hipodromu prije i poslije kojeg se dogodio velik broj povreda reda i mira, uključujući eksplicitno divljanje ustaških skupina na koje nitko iz tzv. Thompsonovog stožera nije imao za reći nijednu riječ. I da kao takvi oni više nisu podobni da organiziraju koncert u Zagrebu."
Puhovski također smatra da je gradska vlast trebala odustati od izdavanja dozvole za subotnji koncert, platiti penale i reći da s Thompsonom više neće surađivati.
"Bio bi tu nekakav sudski proces i plaćeni nekakvi penali za gradski budžet irelevantni. Ovako imamo poziciju u kojoj zapravo guraju Tomaševića na neku jugonostalgičnu, postjugoslavensku poziciju, kao da se očekuje da će JNA braniti zagrebačko Poglavarstvo. To su sve gluposti i histerije", rekao je.
"Simpatije Dalije Orešković i Plenkovića za Thompsona su podjednake"
Nastala je, kaže Puhovski, i potpuna zbrka oko mogućeg Thompsonovog političkog angažmana. Ako bi se pojavio kao nekakav kandidat to bi, dodao je, koristilo ljevici, a štetilo desnici, u prvom redu HDZ-u.
"Uvjeren sam da su simpatije Dalije Orešković i Andreja Plenkovića za Thompsona podjednake. Ona zna da njoj politički gledano dobro dolazi Thompson, a on je vukao iznuđene poteze kada se pojavio na probi prije koncerta na Hipodromu da sačuva kontrolu nad desnim krilom stranke. Njega Thompson ugrožava i on to zna jako dobro."
Što se Crkve tiče, kaže kako ondje očito dio ljudi stoji iza Thompsona, ali da on ugrožava i njih jer se pojavljuje kao Mesija i sve više sliči putujućim televizijskim propovjednicima kakvi su popularni u Americi.
"Crkva očito nije u stanju shvatiti da on njoj ne odgovara. Crkva se i kod nas mijenja, sporo doduše, ali se mijenja, a Thompson ih gura natrag u ono što su imali u prošlom stoljeću. Pa imate situaciju da čujete ljude iz crkve koji kažu da je nekad bilo bolje. A nekad je bio 'grozni socijalizam'. Bilo je manje Coca Cole, a više UDBE ", rekao je Puhovski.
Kakav je Thompsonov politički kapital?
Postavlja se i pitanje ima li Thompson politički kapital i kakav.
"Koncerata će biti još, on će zarađivati i dalje, ali svoj vrhunac je postigao u smislu društvene uloge. On može imati 500 tisuća ljudi na koncertu, ali kad dođu izbori i pitanje tko će za koga glasati, to se raspada i ne postoji kao politička činjenica. On nema nikakvu šansu skupiti toliko potpisa protiv Tomaševića, a kamoli dobiti većinu protiv njega. To je, po mom sudu, potpuno jasno i ne mogu vjerovati da on to ne zna. On ima puno manji politički potencijal od Škore, a Škoro nije dobro prošao."
"Plenković hoće ministre svesti na pomoćnike"
Osvrnuo se Puhovski i na pitanje odgovornosti pojedinih ministara za koje premijer Plenković kaže da imaju njegovu podršku i ne traži njihove mandate na raspolaganje.
"Plenković hoće ministre svesti na pomoćnike, povjerenike za pojedina područja, dok je on glavni i odgovoran. Onda je problem u tomu što se gomila odgovornost na njemu. On je i stranku i vladinu većinu i Vladu sveo na sebe. On stalno govori da je donio odluku o nečemu. Ministri su 'moji dečki i cure' i oni su tamo 'po njemu'. Vi praktički ne možete čuti ijednog ministra koji govori duže od dvije minute, a da barem jednom ne spomene premijera Plenkovića", kaže.
"Predsjednik Vlade je pravi dijalektičar"
Što se tiče Plenkovićeve izjave da se nije umorio od vođenja Vlade i da je spreman to raditi i dalje, Puhovski je ustvrdio da je "premijer postao pravi dijalektičar".
"On kaže da je oslabio pa time postao još jači, misleći na to da je izgubio kile. On to doživljava tako. On očito i dalje ima apetit da i dalje to nastavi raditi. On je doista i napravio čitav niz odličnih stvari, o tome nema spora. No pitanje je cijene. Koja je cijena tog uspjeha? Bandić je napravio čitav niz dobrih stvari u Zagrebu, ali bilo je pitanje koja je cijena toga. Kod Plenkovića je cijena toga stabilnost koja je paralizirala političku scenu uz svesrdnu suradnju oporbe. Kad pročitate da je tzv. vođa oporbe dvaput govorio u Saboru pa to pokušate prevesti nekome na engleski, tamošnjem šefu oporbe, rekao bi da je ovo valjda nekakav komunistički režim. Da kao nekad u Istočnoj Njemačkoj imate izmišljene oporbene stranke. Cijena toga je paraliziranje političke scene. A institucije su dovedene u drugi plan jer se uvijek radi o osobama. Nitko ne govori o Državnom odvjetništvu, nego o RH-u nego o Turudiću", zaključio je Puhovski.
