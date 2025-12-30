Puhovski: Thompson ugrožava i Plenkovića i Crkvu. Ali, Plenković to jako dobro zna, Crkva ne

"On kaže da je oslabio pa time postao još jači, misleći na to da je izgubio kile. On to doživljava tako. On očito i dalje ima apetit da i dalje to nastavi raditi. On je doista i napravio čitav niz odličnih stvari, o tome nema spora. No pitanje je cijene. Koja je cijena tog uspjeha? Bandić je napravio čitav niz dobrih stvari u Zagrebu, ali bilo je pitanje koja je cijena toga. Kod Plenkovića je cijena toga stabilnost koja je paralizirala političku scenu uz svesrdnu suradnju oporbe. Kad pročitate da je tzv. vođa oporbe dvaput govorio u Saboru pa to pokušate prevesti nekome na engleski, tamošnjem šefu oporbe, rekao bi da je ovo valjda nekakav komunistički režim. Da kao nekad u Istočnoj Njemačkoj imate izmišljene oporbene stranke. Cijena toga je paraliziranje političke scene. A institucije su dovedene u drugi plan jer se uvijek radi o osobama. Nitko ne govori o Državnom odvjetništvu, nego o RH-u nego o Turudiću", zaključio je Puhovski.