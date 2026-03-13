Kako napraviti savršeno meso za pljeskavice: Sočno, mekano i punog okusa

Otkrijte kako pripremiti meso za pljeskavice da bude sočno, mekano i punog okusa.
Oglas
Savršene pljeskavice počinju, dakako, od samog mesa.
Vrlo je važan izbor mesa i način pripreme, jer o tome ovisi hoće li pljeskavica biti sočna i mekana ili suha i tvrda. Profesionalni kuhari i iskusni roštilj majstori savjetuju kombinaciju više vrsta mesa – najčešće junetine i svinjetine u omjeru 70:30. Junetina daje pun okus, dok mast iz svinjetine pljeskavice čini sočnijima.
Svježe mljeveno meso i dodaci
Meso treba biti svježe i kvalitetno, a najbolje ga je samljeti neposredno prije pripreme. Ako koristite već mljeveno meso iz trgovine, dobro ga promiješajte i dodajte malo maslinova ulja ili sitno nasjeckane svinjske masti. Za dodatni okus mnogi dodaju sol i papar, dok se ostali začini koriste u manjim količinama – primjerice češnjak u prahu ili malo crvene paprike za bolju aromu, piše Krstarica.
Meso za pljeskavice – pravilno miješanje i oblikovanje
Važno je ne pretjerivati s miješanjem mesa. Previše miješanja može narušiti strukturu i učiniti pljeskavice zbijenima i tvrdima. Kada ih oblikujete, neka budu nešto veće i tanje od uobičajenih jer će se tijekom pečenja malo skupiti i zadržati sočnost.
Pečenje i „odmor“ pljeskavica
Za pečenje tavu ili roštilj treba dobro zagrijati. Pljeskavice se peku na srednje jakoj vatri oko 3 do 4 minute sa svake strane, bez stalnog pritiskanja, jer se tako gube sokovi. Nakon što ih maknete s vatre, ostavite ih da „odmore“ minutu ili dvije. To pomaže da sokovi ostanu unutar mesa i pljeskavice budu maksimalno sočne.
Tajna savršenog okusa
Uz ovakav pristup, vaše meso za pljeskavice bit će savršeno sočno, aromatično i spremno impresionirati obitelj ili goste na roštilju.
Kombinacija pravog mesa, pažljivog miješanja, pravilnog pečenja i kratkog odmora nakon pripreme čini veliku razliku između prosječne i savršene pljeskavice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas