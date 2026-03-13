Kako napraviti savršeno meso za pljeskavice: Sočno, mekano i punog okusa

Meso treba biti svježe i kvalitetno, a najbolje ga je samljeti neposredno prije pripreme. Ako koristite već mljeveno meso iz trgovine, dobro ga promiješajte i dodajte malo maslinova ulja ili sitno nasjeckane svinjske masti. Za dodatni okus mnogi dodaju sol i papar, dok se ostali začini koriste u manjim količinama – primjerice češnjak u prahu ili malo crvene paprike za bolju aromu, piše Krstarica.