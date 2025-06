Kuhar otkrio zašto je meso u restoranima uvijek nevjerojatno mekano: Tajna je u jednoj namirnici

Kao prirodna vrsta marinade, kivi igra ključnu ulogu. Razlog za to je prisutnost proteolitičkih enzima u kiviju, koji imaju sposobnost razgrađivanja vezivnog tkiva u mesu. To omogućuje da meso postane mekše, gotovo da se topi u ustima. Ako više volite marinirati meso, dovoljno je da slijedite svoj uobičajeni proces mariniranja, ali da dodate narezani kivi sat ili dva prije same pripreme mesa.