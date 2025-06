Podučavate vožnji dijete ili prijatelja na nekom parkiralištu? To može biti opasna i skupa aktivnost

Uostalom, čemu vam može poslužiti točan odgovor na to pitanje? Recimo, izbjegavanju novčane pa čak i zatvorske kazne. Konkretno, zakonska odredba kaže: novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, kaznit će se za prekršaj osoba koja u prometu na cesti upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, piše HAK Revija.