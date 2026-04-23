Koliko košta nova kupaonica? Najpoznatiji keramičar: "Nije isto u Zagrebu ili u Istri"

'U paušal uključujem hidroizolaciju, tko je priprema, jesu li loši zidovi, treba li ih izravnati, gerung ili lajsne, koliko je otvora za vodu i struju, ima li niše ili nema, ima li walk-in tuša ili nema, ima li tipkala od keramike ili nema. Sve to ulazi u cijenu, tako da ne mogu reći koliko košta. Za neku kupaonicu od 30 kvadrata mogu uzeti 3000 eura, za neku 2500 eura, a za neku to može ići i do 5000 eura, ovisi što se nalazi unutra', rekao je Saša Keramičar.