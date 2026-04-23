SKUPE RENOVACIJE
Koliko košta nova kupaonica? Najpoznatiji keramičar: "Nije isto u Zagrebu ili u Istri"
Iako se na raznim servisima za usporedbu cijena navodi da su iznosi za keramičke radove dvoznamenkasti po kvadratu, jedan od najpoznatijih keramičara u Hrvatskoj otkrio je koliko takve usporedbe imaju smisla
Kupiti stan ili kuću postalo je preskupo za dobar dio građana Hrvatske, a oni koji se odluče na to često razmišljaju i o uređenju životnog prostora koji namjeravaju učiniti svojim. Iako u novim nekretninama veće renovacije nisu problem, u starijim objektima nerijetko se prostor ipak treba osvježiti, a instalacije popraviti.
Tome služe majstori, a oni su, prema podacima servisa Trebam.hr, u posljednje dvije godine povisili cijene radova za otprilike 25 posto. Naravno, cijena materijala je u tom razdoblju također otišla gore, kao i, primjerice, gorivo i drugi energenti koji trebaju majstorima. Zbog toga su oni odlučili više cijeniti svoje usluge.
Tako se, primjerice, cijena uređenja kupaonice kreće između 560 i 880 eura po kvadratu, u što spadaju i zidovi. U nju su uključeni svi radovi, od razbijanja starih pločica, dizajna, zamjene instalacija, pa do postavljanja novih pločica i opreme. Prema servisu Trebam.hr, keramičarski radovi koštaju u prosjeku između 15 i 28 eura po kvadratu, ovisno o stanju zidova, materijalu i drugim pojedinostima.
Jednake kupaonice, različita cijena
No keramičar Oleksandr Cherednichenko, poznatiji u javnosti kao Saša Keramičar, tvrdi da se cijene radova koje on izvodi razlikuju od regije do regije.
'Nema jedne cijene po kvadratu ako govorimo okvirno. Stvar je u tome što su u Zagrebu jedne cijene, u Istri druge, u Dalmaciji treće, a u Osječko-baranjskoj županiji četvrte', istaknuo je u razgovoru za tportal.
On svoj rad već dvije godine ne naplaćuje po kvadratu, već paušalno, jer osim regionalnih razlika postoje i razlike u načinu rada, pripremi i potrebnom materijalu.
'U paušal uključujem hidroizolaciju, tko je priprema, jesu li loši zidovi, treba li ih izravnati, gerung ili lajsne, koliko je otvora za vodu i struju, ima li niše ili nema, ima li walk-in tuša ili nema, ima li tipkala od keramike ili nema. Sve to ulazi u cijenu, tako da ne mogu reći koliko košta. Za neku kupaonicu od 30 kvadrata mogu uzeti 3000 eura, za neku 2500 eura, a za neku to može ići i do 5000 eura, ovisi što se nalazi unutra', rekao je Saša Keramičar.
On nudi i cjenik usluga, u kojem jasno navodi koliko koštaju pojedini radovi, dijelovi namještaja i keramičke opreme, ali i preuređenje cijele kupaonice. Čak i kad se radi o, primjerice, lijepljenju pločica, cijena se razlikuje ovisno o njihovu formatu, vrsti i mjestu postavljanja.
Sve ovisi o majstoru
Ističe da nije isto lijepiti pločice na terasu ili renovirati kupaonicu jer je koncepcija posla u ta dva slučaja potpuno drugačija. Dodaje i da bi na cijenu uređenja kupaonice u Zagrebu trebalo nadodati još nekoliko stotina eura ako se ona nalazi u primorskim krajevima. Naravno, sve ovisi i o majstoru.
'Netko kaže: 'Ja to napravim za dva dana i 1200 eura i bok, doviđenja', ali ima i onih koji izmišljaju toplu vodu, a nemaju što raditi. Postoje i detalji – svako ljepilo, svaka hidroizolacija ima svoj način rada to treba određeno vrijeme za sušenje itd.', rekao je, dodavši da mnogo majstora voli raditi s uključenim materijalom jer im je to prilika za dodatnu zaradu.
A govoreći o zaradi, Saša ističe da mu izdaci pojedu većinu onoga što je uprihodio.
'Trenutno imam obrt, ali želim otvoriti j.d.o.o. Ne žalim se da je loše i ne hvalim se da je dobro jer imam puno troškova. Recimo, moram unajmiti stan i platiti režije. Moram unajmiti radionu i opet platiti režije. Tu su porezi, PDV, jer sve radim preko računa. Ne mogu reći da ne mogu ništa zaraditi, ali kad uzmem u obzir najam stana i radione, poreze, režije i ostalo, ode mi 60, a ponekad i 70 posto zarade. Na kraju godine moram platiti 10 do 12 posto PDV-a na ono što sam zaradio cijelu godinu, a taj iznos nije mali. Teško je, ali moram poštovati zakone', rekao je ovaj keramičar.
