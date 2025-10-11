Radite li ovo s mesom? Znanost kaže da smanjuje rizik od raka i do 90 posto

„Marinade mogu značajno smanjiti kancerogene tvari koje nastaju pečenjem na roštilju ili kuhanjem mesa na visokim temperaturama. Čak i mariniranje mesa samo 40 minuta smanjuje te tvari za više od 90 posto“, objašnjavaju iz Karmanos Cancer Institute pri Sveučilištu Wayne State. Nije potpuno jasno zašto su marinade toliko zaštitne, ali se pretpostavlja da je to zbog antioksidansa ili jednostavnog učinka hlađenja koje marinada pruža mesu.