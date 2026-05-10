Marmelada od naranče: Jednostavan recept s četiri sastojka, vaša djeca će ga obožavati

Za dobro marmeladu od naranče je važno domaće, nešrpicano voće, i to naranče i limuni. Uz to, potrebni su još šećer i voda. To je sve od sastojaka. Naravno, može se dodati i cimet za dodatni okus, ali nije nužno. Bitni su i omjeri kako bi marmelada bila dobre gustoće, a količina šećera se može po potrebi malo smanjiti.
Oglas
Marmelada od naranče se radi od dva voća i dva dodatka. Osim što se kasnije može jesti na kruhu, može se jesti i s palačinkama, a bit će dobra i kao dodatak pojedinim jelima i umacima.
Tako se može jesti uz meso jer će dati zanimljiv okus.
SASTOJCI:
- 4 srednje velike naranče
- 1 limun
- 800 grama šećera
- 80 ml vode
- 1 žlica cimeta (po želji)
PRIPREMA:
Prije svega potrebno je dobro oprati voće i sve pripremiti. Potom se naranče narežu tako da se maknu krajevi, a trebate dobiti osam kriški. U ovom koraku odmah maknite koštice. Nakon toga usitnite što više možete naranče u blenderu ili bilo kakvoj sjeckalici.
Iduće se naranče stavljaju u lonac na srednje jaku vatru, a s njima se dodaje sok limuna, naribana korica limuna, šećer i voda. Sve se potom dobro pomiješa i čeka se da zavrije.
Jednom kada prokipi, treba smanjiti vatru i kuha se oko pola sata s povremenim miješanjem na laganoj vatri. Tekstura bi na kraju trebala biti gusta i gelasta kada se stavi na tanjur. Ako je pretekuće, to znači da treba još kuhati.
Kada se malo prohladi, marmelada se stavlja u prethodno sterilizirane staklenke i zatvara. U hladnjaku može stajati oko dva tjedna, a u zamrzivaču do tri mjeseca.
Dobar tek!
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas