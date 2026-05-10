Marmelada od naranče: Jednostavan recept s četiri sastojka, vaša djeca će ga obožavati

Za dobro marmeladu od naranče je važno domaće, nešrpicano voće, i to naranče i limuni. Uz to, potrebni su još šećer i voda. To je sve od sastojaka. Naravno, može se dodati i cimet za dodatni okus, ali nije nužno. Bitni su i omjeri kako bi marmelada bila dobre gustoće, a količina šećera se može po potrebi malo smanjiti.

Marmelada od naranče se radi od dva voća i dva dodatka. Osim što se kasnije može jesti na kruhu, može se jesti i s palačinkama, a bit će dobra i kao dodatak pojedinim jelima i umacima.

Tako se može jesti uz meso jer će dati zanimljiv okus.

SASTOJCI:

4 srednje velike naranče

1 limun

800 grama šećera

80 ml vode

1 žlica cimeta (po želji)

PRIPREMA:

Prije svega potrebno je dobro oprati voće i sve pripremiti. Potom se naranče narežu tako da se maknu krajevi, a trebate dobiti osam kriški. U ovom koraku odmah maknite koštice. Nakon toga usitnite što više možete naranče u blenderu ili bilo kakvoj sjeckalici.

Iduće se naranče stavljaju u lonac na srednje jaku vatru, a s njima se dodaje sok limuna, naribana korica limuna, šećer i voda. Sve se potom dobro pomiješa i čeka se da zavrije.

Jednom kada prokipi, treba smanjiti vatru i kuha se oko pola sata s povremenim miješanjem na laganoj vatri. Tekstura bi na kraju trebala biti gusta i gelasta kada se stavi na tanjur. Ako je pretekuće, to znači da treba još kuhati.

Kada se malo prohladi, marmelada se stavlja u prethodno sterilizirane staklenke i zatvara. U hladnjaku može stajati oko dva tjedna, a u zamrzivaču do tri mjeseca.

Dobar tek!