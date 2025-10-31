Oglas

Kuharica Mary Berry

Tajna bogate juhe od bundeve: Jedan sastojak iz kuhinjskog ormarića čini čudo

N1 Info
31. lis. 2025. 21:34
juha, juha od bundeve, curry, varivo
Poznata britanska kuharica Mary Berry ima jednostavan, ali genijalan trik za savršeno ukusnu i punu juhu od bundeve: žlica meda.

Ovaj dodatak daje juhi bogatiju aromu, prirodnu slatkoću i dubinu okusa, bez potrebe za vrhnjem ili dodatnim začinima, piše britanski Express.

🥣 Mary Berry – juha od muškatne bundeve

Sastojci:

  • 1,5 kg oguljene i očišćene muškatne bundeve, narezane na kocke (3 cm)
  • 1 veliki luk, grubo nasjeckan
  • 2 srednje mrkve, oguljene i narezane
  • 1 crvena paprika, očišćena i narezana na kocke
  • 4 žlice maslinova ulja
  • 1 žlica meda 🐝
  • 5 cm svježeg đumbira, oguljenog i nasjeckanog
  • 1,5 l povrtnog temeljca
  • sol i svježe mljeveni papar

👩‍🍳 Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 200 °C (ventilacijska 180 °C).
    U velikoj zdjeli pomiješajte bundevu, luk, mrkvu i papriku s polovicom ulja.
    Posolite, popaprite i promiješajte da se povrće ravnomjerno obloži.
  2. Pecite povrće u velikom limu, u jednom sloju, 40–45 minuta, dok ne omekša i ne dobije zlatno-smeđe rubove.
    Pet minuta prije kraja pečenja, prelijte povrće žlicom meda i kratko vratite u pećnicu.
    👉 Med će pomoći da se povrće lijepo karamelizira, pojačati prirodnu slatkoću bundeve i ublažiti eventualnu gorčinu.
  3. U velikom loncu zagrijte preostalo ulje i kratko popržite đumbir (oko 1 minute), samo da zamiriši.
  4. Dodajte povrtni temeljac i pustite da proključa.
    Zatim ubacite pečeno povrće, promiješajte i po potrebi dosolite.
  5. Maknite s vatre i usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, svilenkastu juhu.
    Vratite na vatru da se lagano zagrije prije posluživanja.

🍞 Posluživanje:

Poslužite vruću juhu uz hrskavi kruh ili prepečene kockice kruha.

💡 Savjet Mary Berry:

Med nije samo zaslađivač — on uravnotežuje okuse, dodaje sjaj i aromu te čini da juha djeluje kremastije i bogatije, čak i bez kapi vrhnja.

Rezultat je baršunasta, mirisna i raskošna juha od bundeve koja savršeno grije u hladnim danima.

Jesenska juha Krem juha Mary Berry juha juha od bundeve kuhanje med recept

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
