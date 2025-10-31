Tajna bogate juhe od bundeve: Jedan sastojak iz kuhinjskog ormarića čini čudo

Poznata britanska kuharica Mary Berry ima jednostavan, ali genijalan trik za savršeno ukusnu i punu juhu od bundeve: žlica meda.
Ovaj dodatak daje juhi bogatiju aromu, prirodnu slatkoću i dubinu okusa, bez potrebe za vrhnjem ili dodatnim začinima, piše britanski Express.
🥣 Mary Berry – juha od muškatne bundeve
Sastojci:
- 1,5 kg oguljene i očišćene muškatne bundeve, narezane na kocke (3 cm)
- 1 veliki luk, grubo nasjeckan
- 2 srednje mrkve, oguljene i narezane
- 1 crvena paprika, očišćena i narezana na kocke
- 4 žlice maslinova ulja
- 1 žlica meda 🐝
- 5 cm svježeg đumbira, oguljenog i nasjeckanog
- 1,5 l povrtnog temeljca
- sol i svježe mljeveni papar
👩🍳 Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 °C (ventilacijska 180 °C).
U velikoj zdjeli pomiješajte bundevu, luk, mrkvu i papriku s polovicom ulja.
Posolite, popaprite i promiješajte da se povrće ravnomjerno obloži.
- Pecite povrće u velikom limu, u jednom sloju, 40–45 minuta, dok ne omekša i ne dobije zlatno-smeđe rubove.
Pet minuta prije kraja pečenja, prelijte povrće žlicom meda i kratko vratite u pećnicu.
👉 Med će pomoći da se povrće lijepo karamelizira, pojačati prirodnu slatkoću bundeve i ublažiti eventualnu gorčinu.
- U velikom loncu zagrijte preostalo ulje i kratko popržite đumbir (oko 1 minute), samo da zamiriši.
- Dodajte povrtni temeljac i pustite da proključa.
Zatim ubacite pečeno povrće, promiješajte i po potrebi dosolite.
- Maknite s vatre i usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, svilenkastu juhu.
Vratite na vatru da se lagano zagrije prije posluživanja.
🍞 Posluživanje:
Poslužite vruću juhu uz hrskavi kruh ili prepečene kockice kruha.
💡 Savjet Mary Berry:
Med nije samo zaslađivač — on uravnotežuje okuse, dodaje sjaj i aromu te čini da juha djeluje kremastije i bogatije, čak i bez kapi vrhnja.
Rezultat je baršunasta, mirisna i raskošna juha od bundeve koja savršeno grije u hladnim danima.
