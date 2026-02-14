Gore od bijelog kruha: Ovo pecivo iz pekare tihi je ubojica gušterače

Bijeli kruh godinama je na crnoj listi nutricionista, ali nova istraživanja pokazuju da u pekarnicama postoji sastojak koji još više šteti vašem tijelu. Dok možda mislite da za doručak birate "manje zlo", vaša gušterača izravno strada od šećera i skrivenih masti.
Često se zanemaruje činjenica da običan bijeli kruh više nije najgori neprijatelj krvnog tlaka i razine inzulina. Svakodnevna navika kupnje svježih, mirisnih peciva krije zamku koja polako, ali sigurno iscrpljuje energetske rezerve vašeg tijela.
Nutritivna bomba
Među nutricionistima je pravilo da glikemijski indeks opterećenja određuje brzinu starenja naših organa. Iako bijeli kruh zauzima visoko mjesto, lisnato tijesto (obično ili s nadjevom) prava je nutritivna bomba, izvještava Govorise.
Praksa pokazuje da kombinacija rafiniranog brašna i industrijskih trans masti (margarina) stvara tvar koju je gušterači izuzetno teško obraditi. Dok običan kruh sadrži brašno, vodu i kvasac, lisnato tijesto je zasićeno aditivima koji produžuju svježinu, a istovremeno povećavaju rizik od inzulinske rezistencije.
Kada jedete lisnato tijesto umjesto običnog obroka, dolazi do naglog oslobađanja inzulina, gušterača radi "prekovremeno" kako bi preradila ogromnu količinu šećera iz bijelog brašna. Masnoća iz tijesta najbrže se taloži na unutarnjim organima, a pad šećera u krvi nakon dva sata ostavlja vas bez energije i koncentracije.
Koliko često možemo jesti peciva iz pekare?
Nutricionisti savjetuju ograničavanje konzumacije na najviše jednom svakih deset dana kako bi se izbjeglo kronično opterećenje organa, javlja N1info.ba.
