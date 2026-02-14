Gore od bijelog kruha: Ovo pecivo iz pekare tihi je ubojica gušterače

Kada jedete lisnato tijesto umjesto običnog obroka, dolazi do naglog oslobađanja inzulina, gušterača radi "prekovremeno" kako bi preradila ogromnu količinu šećera iz bijelog brašna. Masnoća iz tijesta najbrže se taloži na unutarnjim organima, a pad šećera u krvi nakon dva sata ostavlja vas bez energije i koncentracije.