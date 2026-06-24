imaju "objašnjenje"
Gostu u restoranu naplatili vodu iz slavine: " A za limun su tražili 80 centi"
U jednom restoranu u Grazu cijena obične vode iz slavine izazvala je brojne reakcije gostiju. Za pola litre vode naplaćuje se 1,70 eura, što je jedan gost nazvao „novim rekordom“.
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Rasprava o tome treba li se u ugostiteljskim objektima naplaćivati voda iz slavine ponovno je aktualizirana nakon primjera iz jednog azijskog restorana u središtu Graza.
Prema pisanju austrijskih medija, koje prenosi Fenix Magazin, na jelovniku restorana stoji cijena od 1,70 eura za pola litre „vode iz slavine“. Manju količinu od četvrt litre nije moguće naručiti. Dodatno iznenađenje za goste je cijena porcije limuna koja iznosi 0,80 eura. Tako bi gost koji želi vodu s malo limunovog soka ukupno platio 2,50 eura.
"To je filtrirana voda"
Iz restorana su objasnili kako se ne radi o običnoj vodi iz slavine, već o vodi koja se dodatno filtrira prije posluživanja. Dodali su kako u cijenu ulaze i troškovi osoblja, pranja čaša te posluživanja.
Za porciju limuna naveli su da gost dobiva svježe cijeđeni sok i tri dodatne kriške limuna.
Cijena vode izazvala je podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok neki smatraju da je 1,70 eura previsoka cijena, drugi staju na stranu ugostitelja i ističu da restorani imaju brojne troškove, uključujući plaće zaposlenika.
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