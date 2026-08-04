u zapadnoj Njemačkoj
Policija zbog alarma upala u supermarket, ondje ih dočekao neočekivani uljez
U jednom supermarketu u zapadnoj Njemačkoj jež je aktivirao protuprovalni alarm nakon što je očito ondje ostao zarobljen tijekom noći, objavila je u utorak policija.
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Policajci koji su reagirali na alarm životinju su pronašli u ulaznom dijelu trgovine u gradu Mühlheimu blizu Frankfurta.
Policija je sumnjivca opisala kao "četveronožnog, manjeg okruglastog uljeza, očigledno bez kriminalnih nakana".
Jež se vjerojatno prethodnog dana ušuljao u supermarket i slučajno ostao ondje i nakon zatvaranja, no istražujući trgovinu aktivirao je alarm zbog čega je na teren izašla policija.
Znatiželjna životinjica pregledana je prije nego što je neozlijeđena puštena na slobodu.
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