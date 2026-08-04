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u zapadnoj Njemačkoj

Policija zbog alarma upala u supermarket, ondje ih dočekao neočekivani uljez

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Hina
|
04. kol. 2026. 09:15
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market trgovina UNSPLASH
Ilustracija: Nathália Rosa on Unsplash

U jednom supermarketu u zapadnoj Njemačkoj jež je aktivirao protuprovalni alarm nakon što je očito ondje ostao zarobljen tijekom noći, objavila je u utorak policija.

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Policajci koji su reagirali na alarm životinju su pronašli u ulaznom dijelu trgovine u gradu Mühlheimu blizu Frankfurta.

Policija je sumnjivca opisala kao "četveronožnog, manjeg okruglastog uljeza, očigledno bez kriminalnih nakana".

Jež se vjerojatno prethodnog dana ušuljao u supermarket i slučajno ostao ondje i nakon zatvaranja, no istražujući trgovinu aktivirao je alarm zbog čega je na teren izašla policija. 

Znatiželjna životinjica pregledana je prije nego što je neozlijeđena puštena na slobodu. 

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Teme
alarm jež policija supermarket životinje

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