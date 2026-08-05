31. GODIŠNJICA OLUJE
Klasić: U Srbiji neće biti promjena jer im je na čelu Vučić, a on bi se trebao prvo suočiti s vlastitom prošlošću
Povjesničar i sudonik Domovinskog rata Hrvoje Klasić, u našem Specijalnom programu povodom proslave 31 godine vojno-redarstvene akcije Oluja, govorio je o suočavanju s prošlošću u Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj
"Ako pitate dominantno stanovništvo i političke elite u Hrvatskoj, konsenzus o Oluji postoji – radi se o oslobodilačkoj operaciji kojom je, nakon tri godine, Hrvatska došla u granice koje su bile predviđene članstvom u UN-u. Oko toga spora nema, kao ni oko toga kako je tekao tijek operacije. Sve se odigralo brzo, čak mnogo brže nego se očekivalo. Mnogi su bili iznenađeni pa i 'razočarani' brzinom jer su očekivali veliku borbu, a ušli smo u poluprazan Knin. No, postoje stvari oko kojih još nismo postigli konsenzus, koje su nažalost i tabu teme. Ako odete malo istočnije, u Republiku Srpsku ili u Srbiju, čut će te dijametralno suprotnu priču. Tu konsezus vjerojatno neće nikad postojati, ali to je već druga tema", istaknuo je Klasić.
"U odnosu na Srbiju i RS, napravili smo divovske korake"
Pojasnio je kako u Hrvatskoj imamo još puno toga napraviti po pitanju dijaloga i s drugima i sa samima sobom, ali misli kako smo "napravili divovske korake u odnosu na RS i Srbiju".
"Kad je riječ o suočavanju s prošlošću, ako pogledate ljude poput mene koji kritički govore o prošlosti bez obzira na nacionalni predznak zločina, heroja i žrtava, čut ćete dovoljno tih ljudi u medijskom prostoru, ali u Srbiji i RS-u toga nema. Tamo je isti narativ od 1986., već je 40 godina posve identičan: Srbi i Srbija su uvijek žrtva, nikad nisu nizašto krivi, cijeli svijet se urotio protiv njih… Mislim da tamo neće biti promjena jer je na čelu čovjek koji je tri mjeseca prije Oluje držao govor u Glini da Glina nikad neće biti hrvatska. Huškao je ljude tamo i onda se pokupio. Aleksandar Vučić bi se trebao prvo suočiti s vlastitom prošlošću, a u Srbiji na vlasti imamo još uvijek i ljude Slobodana Miloševića poput Ivice Dačića", naglasio je Klasić.
"Trebamo se suočiti s počinjenim zločinima"
Dodao je kako "Srbi imaju problema sa suočavanjem s uzrocima, a Hrvati često imaju problema sa suočavanjem s posljedicama". Smatra kako nema spora da je operaciju Oluja trebalo provesti, da smo vodili sve pregovore i pokazali s naše strane svu dobru volju.
"VRO Oluja je bila nužna, bila je provedena vrlo profesionalno i sve pohvale idu hrvatskoj policiji i vojsci. No, ono što se događalo tjednima i mjesecima nakon Oluje, čemu smo svi svjedočili poreko kamera, a i iz sudskih dokumenata, znamo da je na desetke tisuća kuća spaljeno s ciljem onemogućavanja povratka, imamo i preko 1000 ubijenih civila, najviše staraca - i to starica. To se nije smjelo dogoditi, ali to je rat. S time se treba suočiti, to su zločini za koje gotovo nitko nije odgovarao", rekao je povjesničar Klasić.
"Oni koji o zločinima šute, narušavaju dignitet Domovinskog rata"
"Kad god govorim o tome postavlja se pitanje narušavam li time dignitet Domovinskog rata, alil mislim da oni koji o tome šute narušavaju taj dignitet jer je Oluja oslobodilačka akacija koju podržavam, ali oni koji šute o zločinima narušavaju taj dignitet", dodao je.
Na pitanje zašto se šuti, odgovorio je kako se neka pitanja ne žele otvoriti i da nismo jedini takvi jer i veliki pobjednički narodi, poput američkog, francuskog i britanskog to teško čine.
"Nije specifikum Hrvatske da se teško suočava s vlastitim zločinima. Pobijedili smo u ratu, a dio suboraca je počinio zločine, pa se postavlja pitanje jesmo li pobjednici i jesmo li loši ako o tome govorimo. Previše se na sve gleda crno-bijelo. U svakom ratu se čine zločini, dosad se s time nismo suočili jer bi s možda otkrile kojekakve stvari, ne samo Oluji, nego od 1991. godine", kazao je Klasić, koji očekuje da se će se s vremenom puno više toga otkriti, kako nas i uči povijest.
O dolasku crngorskog predstavnika na proslavu
Komentirao je i dolazak predstavnika Crne Gore na proslavu, rekavši kako je riječ o strateškoj igri Podgorice, koja je na dobrom putu prema Europskoj uniji. Nada se kako Hrvatska neće zloupotrijebiti svoju poziciju i da će im pomoći na europskom putu.
"Nema spora o sudjelovanju Crne Gore na južnom bojištu, ali danas Crna Gora pokazuje zaokret i nadam se se da je na dobrom putu te da će u Hrvatskoj imati dobrog saveznika", kazao je Klasić.