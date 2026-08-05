Klasić: U Srbiji neće biti promjena jer im je na čelu Vučić, a on bi se trebao prvo suočiti s vlastitom prošlošću

"Ako pitate dominantno stanovništvo i političke elite u Hrvatskoj, konsenzus o Oluji postoji – radi se o oslobodilačkoj operaciji kojom je, nakon tri godine, Hrvatska došla u granice koje su bile predviđene članstvom u UN-u. Oko toga spora nema, kao ni oko toga kako je tekao tijek operacije. Sve se odigralo brzo, čak mnogo brže nego se očekivalo. Mnogi su bili iznenađeni pa i 'razočarani' brzinom jer su očekivali veliku borbu, a ušli smo u poluprazan Knin. No, postoje stvari oko kojih još nismo postigli konsenzus, koje su nažalost i tabu teme. Ako odete malo istočnije, u Republiku Srpsku ili u Srbiju, čut će te dijametralno suprotnu priču. Tu konsezus vjerojatno neće nikad postojati, ali to je već druga tema", istaknuo je Klasić.