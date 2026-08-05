Kardiolog upozorava: Evo što se događa s krvnim tlakom ako dugo boravite na vrućini

Tijekom velikih vrućina srce radi pojačano kako bi rashladilo organizam, pa se puls ubrzava čak i pri manjim naporima. Istodobno se zbog gubitka tekućine smanjuje volumen krvi, što dodatno otežava rad srca. Kod osoba sa srčanim bolestima to može izazvati bol u prsima, otežano disanje, lupanje srca ili čak gubitak svijesti.