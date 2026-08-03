Zaboravite ventilatore: Stari marokanski trik može rashladiti stan bez potrošnje struje

PEXELS

Ljetne vrućine svake godine povećavaju potražnju za ventilatorima i klima-uređajima, no postoji jednostavna metoda koja može pomoći u rashlađivanju doma bez dodatne potrošnje električne energije. Riječ je o tradicionalnom "marokanskom triku", koji se temelji na isparavanju vode

Podijeli

Oglas

Za razliku od klima-uređaja, ventilatori ne snižavaju temperaturu zraka, već stvaraju osjećaj svježine ubrzavajući isparavanje znoja s kože.

Ako želite rashladiti prostoriju bez klime, dovoljni su mokra plahta ili ručnik, otvoren prozor i odgovarajući uvjeti.

Najbolji učinak postiže se navečer, tijekom noći ili rano ujutro, kada je vanjski zrak svježiji. Vlažnu, ali ne natopljenu plahtu treba objesiti ispred otvorenog prozora kako bi zrak prolazio kroz nju.

Dodatni učinak može se postići otvaranjem suprotnog prozora ili vrata i stvaranjem propuha, piše Fenix magazin.

Problematična vlaga

Metoda funkcionira zahvaljujući isparavanju vode, pri čemu se toplina uzima iz okolnog zraka pa on postaje nešto hladniji. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je riječ o privremenom rješenju koje najbolje djeluje u suhom zraku.

Ne preporučuje se stalno kvašenje tkanine jer povećana vlaga u prostoru može smanjiti ugodu, osobito tijekom sparnih dana, te dugoročno pogodovati razvoju plijesni. Zato se savjetuje povremeno korištenje ove metode uz kratko i intenzivno provjetravanje prostorije.