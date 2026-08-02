UPOZORENJE INSTITUTA
Pojava žohara u domu može biti rizik za zdravlje: Stručnjaci savjetuju kako spriječiti najezdu
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava da žohari nisu samo higijenski problem, već mogu predstavljati i ozbiljan rizik za zdravlje ljudi zbog mogućeg prijenosa zaraznih bolesti i izazivanja alergijskih reakcija.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorio je da prisutnost žohara ne predstavlja samo estetski i higijenski problem, već može biti i značajan javnozdravstveni rizik, piše Klix.ba.
Žohari se najčešće zadržavaju u kanalizacijskim sustavima, prostorima za odlaganje otpada, podrumima i drugim nehigijenskim prostorima. Nakon toga mogu mehanički prenositi različite uzročnike zaraznih bolesti te onečistiti hranu, kuhinjske površine, posuđe i druge predmete s kojima ljudi svakodnevno dolaze u dodir. Njihovi ostaci, izlučevine i dijelovi tijela mogu izazvati ili pogoršati alergijske reakcije i probleme s dišnim sustavom, posebno kod djece, starijih osoba te osoba koje boluju od astme ili drugih kroničnih bolesti dišnih putova.
Iz Instituta navode da prvi znakovi pojave žohara mogu biti često uočavanje živih ili uginulih jedinki, osobito tijekom noći, njihova prisutnost u kuhinji, kupaonici, podrumima, ostavama ili prostorima za odlaganje otpada, pojava karakterističnog neugodnog mirisa, tragova izmeta i ostataka presvlačenja. Upozoravaju i na ponovno pojavljivanje žohara ubrzo nakon pojedinačnog tretmana. Ako se žohari primjećuju i tijekom dana, to može ukazivati na već razvijenu najezdu ili nedostatak prostora u kojem bi se mogli skrivati.
Što je ključno za uspješno suzbijanje žohara?
Stručnjaci ističu kako se pojava žohara može znatno smanjiti dosljednim provođenjem preventivnih mjera. Hranu treba držati u dobro zatvorenim posudama, ne ostavljati ostatke hrane, mrvice i prljavo posuđe preko noći, a posebno se preporučuje da se tijekom noći ne ostavljaju otvorene posude s hranom za kućne ljubimce jer one često predstavljaju izvor hrane za žohare.
Važno je redovito čistiti prostore ispod i iza kuhinjskih uređaja, održavati urednima podrume, ostave, hodnike i druge zajedničke prostorije, ukloniti nepotrebne kartonske kutije i predmete koji mogu poslužiti kao skrovišta, redovito prazniti kante za otpad te održavati čistima prostore za odlaganje komunalnog otpada.
Posebnu pozornost treba posvetiti uklanjanju vlage, popravljanju curenja vode iz slavina, odvoda i cijevi, redovitom čišćenju odvoda i sifona te zatvaranju pukotina u zidovima, podovima i oko instalacija kroz koje se žohari mogu nesmetano kretati.
Kada se žohari pojave u više stanova ili zajedničkim prostorijama zgrade, tretiranje samo jednog stana najčešće neće trajno riješiti problem, upozoravaju stručnjaci. Ovi insekti lako prelaze iz jednog prostora u drugi kroz instalacijske kanale, ventilacijske otvore, pukotine i kanalizacijske sustave, zbog čega je potrebno uključiti upravitelja zgrade i predstavnike etažnih vlasnika kako bi se utvrdio opseg problema i organizirao zajednički tretman.
Posebno je važno da se tretiranje svih zahvaćenih i povezanih prostora provede istodobno ili u što kraćem roku jer provođenje dezinsekcije u različitim terminima znatno smanjuje njezinu učinkovitost. Nakon tretmana potrebno je nastaviti održavati higijenu, uklanjati uzroke koji pogoduju razmnožavanju žohara te, prema procjeni stručnog izvođača, provjeriti uspješnost postupka i po potrebi ga ponoviti.
Pravilna dezinsekcija i odgovorno postupanje daju najbolje rezultate
Institut upozorava da se sredstva za uništavanje žohara trebaju koristiti isključivo prema uputama proizvođača ili ovlaštenog izvođača dezinsekcije. Ne preporučuje se miješanje različitih preparata, korištenje većih količina od propisanih, nanošenje insekticida na površine na kojima se priprema ili čuva hrana niti postavljanje preparata na mjesta dostupna djeci i kućnim ljubimcima. Nakon tretmana prostor treba koristiti isključivo prema uputama stručnog izvođača ili proizvođača preparata.
Građani bi trebali izbjegavati i najčešće pogreške koje otežavaju suzbijanje žohara. Ne preporučuje se korištenje neregistriranih ili nepoznatih sredstava, premještanje namještaja, otpada ili drugih predmeta iz zaraženih prostora u zajedničke dijelove zgrade, uklanjanje ili zatvaranje mamaca i gelova koje je postavio stručni izvođač te prekidanje tretmana čim se broj žohara privremeno smanji jer se time problem najčešće samo odgađa.
Za pojavu žohara u pojedinačnom stanu odgovoran je vlasnik ili korisnik prostora, dok je kod zajedničkih dijelova stambene zgrade potrebno obavijestiti upravitelja zgrade i predstavnika etažnih vlasnika.
U slučajevima kada se problem odnosi na javne površine, kanalizacijsku infrastrukturu ili prostore za odlaganje otpada, potrebno je obratiti se nadležnoj gradskoj ili općinskoj službi, odnosno komunalnom poduzeću.
Za objekte u kojima se proizvodi, priprema ili poslužuje hrana, kao i za zdravstvene, obrazovne, socijalne i ugostiteljske ustanove, odgovornost za provođenje propisanih higijenskih i preventivnih mjera imaju vlasnici ili korisnici objekata. Ako postoji sumnja da se te mjere ne provode, građani se mogu obratiti nadležnoj sanitarnoj inspekciji.
U Institutu za zdravlje i sigurnost hrane ističu da pravodobno prijavljivanje problema, zajedničko djelovanje svih korisnika objekta, održavanje visoke razine higijene, uklanjanje izvora hrane i vode te stručno i koordinirano provođenje dezinsekcije predstavljaju najučinkovitiji način dugoročnog suzbijanja žohara i sprječavanja njihova ponovnog pojavljivanja.
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