Pojava žohara u domu može biti rizik za zdravlje: Stručnjaci savjetuju kako spriječiti najezdu

Iz Instituta navode da prvi znakovi pojave žohara mogu biti često uočavanje živih ili uginulih jedinki, osobito tijekom noći, njihova prisutnost u kuhinji, kupaonici, podrumima, ostavama ili prostorima za odlaganje otpada, pojava karakterističnog neugodnog mirisa, tragova izmeta i ostataka presvlačenja. Upozoravaju i na ponovno pojavljivanje žohara ubrzo nakon pojedinačnog tretmana. Ako se žohari primjećuju i tijekom dana, to može ukazivati na već razvijenu najezdu ili nedostatak prostora u kojem bi se mogli skrivati.