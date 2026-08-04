Marušić o kolonama na autocestama: Policija satima obavlja očevide nesreća kao prije 50 godina. Evo kako to ubrzati

"Prvo, u najkraćem vremenskom roku treba organizirati oslobađanje nužnog prostora na autocesti pa pomoću visoke tehnologije izuzeti i osigurati sve potrebne dokaze te posebnim dronovima obaviti 3D skeniranje područja nesreće. Drugo, na strateškim lokacijama treba osigurati dežurstva servisnih službi za pomicanje i odvoženje oštećenih vozila, po potrebi na zaustavnu traku. I treće, za sve zastoje izazvane prometnom nesrećom i očevidom na autocesti dulje od 90 minuta trebalo bi utemeljiti istražno povjerenstvo koje bi ocijenilo razloge duljine procesa te iniciralo mjere za poboljšanje", kazao je.