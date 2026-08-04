PROMETNI STRUČNJAK
Marušić o kolonama na autocestama: Policija satima obavlja očevide nesreća kao prije 50 godina. Evo kako to ubrzati
Svaka prometna nesreća na hrvatskim autocestama, a potom i policijski očevid iste, naročito ljeti na A1 (Zagreb-Dubrovnik), A3 (Bregana-Lipovac) i A6 (Rijeka-Zagreb) gdje je najgušći promet, neminovno stvaraju zastoje, višekilometarske kolone i frustracije vozača koji u njima zaglave.
Prošli vikend, jedan od udarnih na vrhuncu turističke sezone, ogledni je primjer toga. U petak je zbog teške nesreće na A1 između Lučkog i čvora Donja Zdenčina u kojoj je poginuo motociklist, zbog slijetanja helikoptera Hitne medicinske službe nastala je duga kolona. U subotu je vladao pravi kaos na autocestama. Primjerice, zbog prometne nesreće u tunelu Krpani na A1 kolona je bila duga osam kilometara.
Što se tiče gužvi na autocestama prema moru, vikendi se sve češće protežu i na prve dane novog radnog tjedna. Prošloga ponedjeljka ujutro zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici gužva se prelila i na ostale prilaze naplatnoj postaji Lučko pa je u jednom trenutku kolona bila duga čak 25 kilometara. U utorak ujutro opet slična priča zbog prometne nesreće i policijskog očevida u tunelu Trsat na autocesti A7 gdje se stvorila kolona duga četiri kilometra.
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"Očevid treba trajati višestruko kraće"
Naravno da su zastoji nakon prometnih nesreća neizbježni. Duge kolone nastaju jer promet autocestom biva potpuno obustavljen ili preusmjeren samo na jedan kolnički trak kako bi policija obavila očevid. Ako je prometna nesreća teška, s ozlijeđenima ili poginulima, očevid potraje satima.
Prometni stručnjak i glavni urednik Autoportala Željko Marušić kaže kako je način na koji prometna policija obavlja očevide zastario te smatra da ih korištenje suvremenih tehnologija može znatno ubrzati.
"Nakon što se zbrinu unesrećeni, a to je najvažnije, sam očevid može i treba trajati višestruko kraće, a ne satima kao sada. Policija bi trebala koristiti dronove, a ne tehnike kao i prije pedeset godina", smatra Marušić.
Zbog očevida promet stajao osam sati
Dronom se, kaže, brzo i kvalitetno mogu napraviti snimke situacija na cesti nakon čega se brz mogu maknuti oštećena vozila i omogućiti daljnji protok prometa.
"Jednostavno treba ubrzati i poboljšati tu proceduru koristeći helikoptere i dronove. Najvažnije je zbrinuti unesrećene, a onda što prije maknuti oštećena vozila s prometnih trakova. Policija bi to mogla uvježbati. Ne bi se smjelo događati da očevidi traju satima."
Marušić nudi za primjer prometnu nesreću koja se dogodila početkom kolovoza 2024. godine na autocesti A3 između Babine Grede i Županje, a u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Tada je promet zbog obavljanja policijskog očevida bio posve obustavljen čak osam sati, a potpuno se normalizirao tek deset sati nakon što se dogodila nesreća.
Takve situacije, ističe Marušić, ne samo da su stresne i naporne za osobe u vozilima koja su zapela u koloni zbog obavljanja očevida, nego su štetne po domaći turizam i gospodarstvo.
Tri prijedloga za poboljšanje
Marušić stoga smatra kako bi trebalo mijenjati višedesetljetnu praksu i nudi tri prijedloga za poboljšanje i ubrzanje postupka očevida prometne nesreće.
"Prvo, u najkraćem vremenskom roku treba organizirati oslobađanje nužnog prostora na autocesti pa pomoću visoke tehnologije izuzeti i osigurati sve potrebne dokaze te posebnim dronovima obaviti 3D skeniranje područja nesreće. Drugo, na strateškim lokacijama treba osigurati dežurstva servisnih službi za pomicanje i odvoženje oštećenih vozila, po potrebi na zaustavnu traku. I treće, za sve zastoje izazvane prometnom nesrećom i očevidom na autocesti dulje od 90 minuta trebalo bi utemeljiti istražno povjerenstvo koje bi ocijenilo razloge duljine procesa te iniciralo mjere za poboljšanje", kazao je.
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