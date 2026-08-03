Ovo je najnezdravije ulje za kuhanje, a gotovo svi ga koriste svaki dan

Maslinovo ulje , posebno ekstra djevičansko, ostaje jedan od najpouzdanijih izbora zahvaljujući visokom udjelu oleinske kiseline i polifenola koji smanjuju oksidativni stres. Ipak, vrijedi biti oprezan pri kupnji. Istraživanje Sveučilišta u Kaliforniji u Davisu pokazalo je da znatan udio maslinova ulja koje se prodaje pod oznakom ekstra djevičansko zapravo ne ispunjava propisane standarde kvalitete, bilo zbog oksidacije, bilo zbog lošije prerade, bilo zbog miješanja s jeftinijim rafiniranim uljima. Deklaracija na boci stoga ne jamči uvijek ono što piše. Provjera podrijetla i odabir manjih, ekoloških proizvođača mogu bitno utjecati na kvalitetu.