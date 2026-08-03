Bol u koljenu nije uvijek posljedica starenja: Jedan simptom zahtijeva oprez

Kod osteoartritisa ili boli uzrokovane preopterećenjem tegobe se najčešće smanjuju tijekom odmora. Međutim, bol koja se pogoršava noću, iako vrlo rijetko, može biti povezana i s ozbiljnijim stanjima, uključujući tumore kostiju. Britanski NHS navodi da jedan od mogućih simptoma raka kostiju može biti "bol ili osjetljivost u kosti, osobito ako je bol jača tijekom noći".