BOLI VAS PREKO NOĆI?
Bol u koljenu nije uvijek posljedica starenja: Jedan simptom zahtijeva oprez
Bol u koljenu česta je tegoba, no stručnjaci upozoravaju da jedan obrazac boli, osobito ako se javlja noću, ne bi trebalo olako pripisivati starenju.
Bol u koljenu česta je pojava, a njezini uzroci mogu biti različiti – od istegnuća i ozljeda nastalih tijekom tjelesne aktivnosti do degenerativnih promjena poput osteoartritisa, najčešćeg oblika artritisa koljena. Ipak, stručnjaci upozoravaju da postoji jedna vrsta boli koja zahtijeva poseban oprez.
Kako je za Huffington Post objasnio dr. Sayed Nadem Abbas, kirurg i stručnjak za regenerativnu medicinu iz klinike The Knee Pain Clinic, kod osoba starijih od 40 godina bol u koljenu najčešće je posljedica "trošenja" zglobova.
"Većina bolova u koljenu kod osoba starijih od 40 godina svodi se na trošenje zgloba i to je i dalje najvjerojatnije objašnjenje", rekao je dr. Abbas.
No upozorava da se jedna vrsta boli ne bi smjela automatski pripisivati godinama.
Bol u koljenu koja se javlja noću zahtijeva pregled
Prema riječima stručnjaka, posebnu pozornost treba obratiti na bol koja se ne ponaša kao uobičajena bol uzrokovana naporom.
"Ono što se često previdi jest bol koja ne slijedi uobičajena pravila – bol koja je jača dok mirujete nego kada ste aktivni ili koja budi osobu tijekom noći", objasnio je dr. Abbas.
Dodao je da takvu vrstu boli uvijek treba temeljito ispitati, umjesto da se odmah pripiše starenju.
Kod osteoartritisa ili boli uzrokovane preopterećenjem tegobe se najčešće smanjuju tijekom odmora. Međutim, bol koja se pogoršava noću, iako vrlo rijetko, može biti povezana i s ozbiljnijim stanjima, uključujući tumore kostiju. Britanski NHS navodi da jedan od mogućih simptoma raka kostiju može biti "bol ili osjetljivost u kosti, osobito ako je bol jača tijekom noći".
Dr. Abbas posebno je izdvojio hondrosarkom, jedan od najčešćih oblika primarnog raka kostiju, koji se češće javlja kod odraslih osoba starijih od 40 godina.
Ipak, stručnjaci ističu da bol u koljenu tijekom noći ne znači automatski i najgori mogući scenarij. Rak kostiju vrlo je rijedak, a u Ujedinjenom Kraljevstvu svake se godine dijagnosticira kod oko 550 ljudi.
Što još može uzrokovati noćnu bol u koljenu?
Osim ozbiljnijih, ali rijetkih uzroka, bol u koljenu tijekom noći mogu izazvati i brojna druga stanja, među kojima su:
- reumatoidni artritis
- giht
- upala tetiva (tendinitis)
- prepatelarni burzitis (upala sluzne vreće ispred patele)
- Osgood-Schlatterova bolest
- ozljede.
Dr. Abbas dodao je da i nedostatak vitamina D može biti povezan s neobjašnjivim bolovima u zglobovima.
'Zdrava koljena ne uzrokuju bol koja se javlja preko noći'
Ortopedska kirurginja dr. Kim Stearns također je istaknula da zdrava koljena u pravilu ne uzrokuju bol koja se javlja tijekom noći.
"Ljudi sa zdravim koljenima uglavnom nemaju noćne bolove. Obično postoji neki razlog za njih i može ih uzrokovati više različitih stanja", rekla je.
Stručnjaci stoga savjetuju da se bol u koljenu koja se učestalo javlja noću, osobito ako osobu budi iz sna ili se pojavljuje bez jasnog razloga, ne zanemaruje te da se o njoj razgovara s liječnikom.
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