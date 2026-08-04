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Nonna maxxing: Generacija Z otkrila tajnu sporijeg života talijanskih baka
Dok se svijet wellnessa godinama vrti oko optimiziranja svakog dijela života, od jutarnjih rutina do praćenja zdravlja aplikacijama, nova inspiracija dolazi iz puno jednostavnijeg izvora – od talijanskih baka.
Trend nazvan "nonna maxxing" postao je popularan na društvenim mrežama, a temelji se na navikama talijanskih nona koje su desetljećima živjele sporije, bez pritiska stalne produktivnosti.
One nisu imale wellness planove ni popise navika koje treba usavršiti. Jednostavno su kuhale domaću hranu, šetale, razgovarale sa susjedima i znale uživati u odmoru.
Za generaciju odraslu uz ekrane, obavijesti i kulturu neprestanog rada, takav način života danas djeluje gotovo revolucionarno, piše Nova.rs.
Što nas talijanske none mogu naučiti?
"Nonna maxxing" nije samo nostalgija za cvjetnim pregačama i domaćom tjesteninom. Riječ je o povratku jednostavnim stvarima: manje vremena pred ekranima, više kuhanja kod kuće, svakodnevno kretanje, duži razgovori, vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima, sposobnost usporavanja bez osjećaja krivnje.
Talijanska nona šeta, ali ne broji korake. Kuha, ali ne računa svaku kaloriju. Poznaje ljude u susjedstvu, ali to ne naziva umrežavanjem.
Zdrave navike bez posebnog plana
Iza popularnih snimki talijanskih baka krije se način života koji se dobro uklapa u ono što stručnjaci povezuju sa zdravijim starenjem.
Mediteranski stil života nije samo maslinovo ulje i rajčica. On uključuje domaću hranu, redovito kretanje, dovoljno odmora i snažne društvene veze.
Nona možda nikad nije išla u teretanu s pametnim satom, ali svakodnevno je aktivna – hoda do trgovine ili tržnice, nosi namirnice, uređuje kuću, radi u vrtu i provodi vrijeme na nogama dok priprema ručak.
Takve jednostavne aktivnosti pomažu očuvanju pokretljivosti, samostalnosti i općeg zdravlja.
Obrok kao ritual, ne obveza
Talijanske bake ne jedu usput i ne gledaju na hranu kao na nešto što treba kontrolirati.
Obrok ima svoje vrijeme i svoje društvo. Na stolu su često povrće, mahunarke, riba, žitarice, orašasti plodovi i maslinovo ulje, dok se industrijska hrana ne nalazi u središtu prehrane.
Ne postoji podjela na "savršenu" i "zabranjenu" hranu. Jede se sezonski, kuha od osnovnih namirnica i uživa u onome što se pripremi.
Najvažniji sastojak je zajedništvo
Možda je najveća lekcija talijanskih nona upravo vrijeme provedeno s drugima.
Kava sa susjedom, razgovor preko prozora, partija karata ili nedjeljni ručak za velikim stolom nisu obveze ni način stvaranja kontakata za posao. To su male svakodnevne veze koje život čine bogatijim.
Istraživanja već godinama pokazuju da kvalitetni odnosi imaju važnu ulogu u mentalnom i fizičkom zdravlju.
Umijeće ne raditi ništa
Talijani imaju izraz "il dolce far niente" – slatkoća dokolice.
U svijetu u kojem se čak i odmor često pretvara u zadatak koji treba optimizirati, sposobnost da jednostavno zastanemo postaje gotovo luksuz.
Nona nakon ručka ne traži novu obvezu. Pospreme se tanjuri, popije se kava i neko vrijeme se samo uživa u trenutku.
"Nonna maxxing" nije poziv da idealiziramo prošlost, već podsjetnik da zdrav i ispunjen život ne mora biti projekt koji stalno popravljamo.
Ponekad je dovoljno prošetati bez cilja, ručati malo duže, razgovarati bez posebnog razloga ili skuhati nešto bez mjerenja svakog grama.
Negdje u Italiji jedna nona upravo zalijeva cvijeće, kuha umak od rajčice i planira popodnevnu kavu sa susjedom.
Nije optimizirala svoj dan, samo ga živi.
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