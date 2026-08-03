BEZ GUŽVE
Ovaj grčki otok proglašen najboljim za ljetovanje u 2026. Mirniji je od Santorinija i Mikonosa, a osvaja plažama
U izboru britanskog magazina Which? za 2026. godinu Kefalonija je proglašena najboljim grčkim otokom zahvaljujući netaknutoj prirodi, miru i raznolikoj turističkoj ponudi.
Kefalonija, najveći od Jonskih otoka, poznata po smaragdno zelenim planinama, skrivenim uvalama i podzemnim jezerima, proglašena je najboljim grčkim otokom u izboru britanskog magazina Which? za 2026. godinu. Upravo su prostrane pješčane plaže, očuvani krajolici bez visokih zgrada i mogućnost odmora daleko od gužve ovom otoku, smještenom zapadno od grčkog kopna, donijeli prvo mjesto u godišnjem istraživanju tog potrošačkog magazina.
U anketi je više od tisuću posjetitelja ocjenjivalo deset najvećih grčkih otoka prema kriterijima poput plaža, znamenitosti, prirode i omjera cijene i kvalitete. Kefalonija je pritom bila jedini otok koji je dobio maksimalnih pet zvjezdica za mir i tišinu, dok je ukupno ostvarila ocjenu od 85 posto, prenosi Greek Reporter.
Otok bogate povijesti i prirodnih ljepota
Kefalonija se može pohvaliti bogatom poviješću i dugom kulturnom tradicijom. Zeleni planinski krajolici stapaju se s tirkiznim morem, stvarajući prepoznatljive prizore po kojima je otok poznat. Planina Ainos obrasla je borovima, čempresima i maslinama, dok se u njezinu podnožju prostiru vinogradi.
Argostoli je najveći grad i administrativno središte otoka. Izgrađen na padinama brežuljka, nudi živahnu atmosferu, brojne trgovine, restorane i plaže u neposrednoj blizini. Iako je gotovo potpuno razoren u razornom potresu 1953. godine, u gradu se i danas mogu vidjeti građevine koje čuvaju duh nekadašnje venecijanske arhitekture.
Drugi po veličini grad je Lixouri, mirnije mjesto u kojem posjetitelji mogu uživati u lokalnim specijalitetima, kavi uz luku ili na glavnom trgu poznatom po velikom fikusu.
Fiscardo i Assos – sela koja osvajaju na prvi pogled
Slikovito ribarsko mjesto Fiscardo jedno je od rijetkih naselja koje je preživjelo potres 1953. godine. Tradicionalne kuće, raskošne vile s balkonima, krovovi od crvenog crijepa, zelene padine i plavetnilo mora svrstavaju ga među najljepša mjesta na otoku.
Na sjeveru Kefalonije nalazi se Assos, malo selo smješteno na liticama među borovima i čempresima. Tradicionalna arhitektura, idiličan ugođaj i impresivni vidikovci čine ga jednim od najljepših dijelova otoka. U blizini se, uz plažu u Assosu, nalazi i poznata plaža Myrtos te brojne manje uvale. Myrtos se redovito nalazi na popisima najljepših svjetskih plaža zahvaljujući kristalno čistom tirkiznom moru i dojmljivim bijelim liticama koje je okružuju.
Kefalonija nudi i brojne druge plaže, od dugih pješčanih obala do šljunčanih uvala. Neke su potpuno uređene i opremljene ležaljkama, tavernama i drugim sadržajima, dok su druge skrivene i netaknute. Do pojedinih je lako doći, a za druge je potrebno uložiti nešto više truda.
Špiljsko jezero Melissani
Jedna od najvećih prirodnih atrakcija Kefalonije je špiljsko jezero Melissani u mjestu Karavomilos, nedaleko od grada Sami. Špilja je otkrivena 1951. godine, a nakon uređenja postala je jedna od najposjećenijih turističkih lokacija na otoku.
Poseban dojam ostavlja urušeni dio špiljskog svoda kroz koji sunčeve zrake obasjavaju vodu. Kada je sunce visoko, jezero poprima gotovo nestvarnu svijetloplavu boju i stvara gotovo čaroban prizor.
Nacionalni park Ainos
Najviši vrh Kefalonije je Ainos, visok 1.628 metara. Riječ je o jedinom nacionalnom parku na nekom grčkom otoku. Planina je poznata po endemskoj kefalonijskoj jeli čije tamne iglice padinama daju gotovo crnu boju, a na kamenitim dijelovima mogu se vidjeti i divlji konji.
Ainos je omiljeno odredište planinara jer brojne staze različitih težina prolaze kroz gustu šumu.
Gastronomija Kefalonije
Kefalonijska kuhinja smatra se jednom od najpoznatijih u Grčkoj. Na otoku se proizvode kvalitetni sirevi, uključujući fetu i lokalni žuti sir, maslinovo ulje, med te razni mesni specijaliteti. Brojni recepti prenose se s generacije na generaciju. Među najpoznatijim jelima ističe se kefalonijska mesna pita, bogato začinjena lovorom, češnjakom, cimetom, muškatnim oraščićem i mažuranom. Najčešće se priprema od mješavine teletine i janjetine kuhane u umaku od rajčice i vina, uz dodatak mrkve, krumpira i poriluka, nakon čega se peče u tijestu.
Još jedan lokalni specijalitet je piletina "tserepa", nazvana po tradicionalnoj glinenoj posudi koja se koristi za pečenje na žaru. Piletina se prethodno marinira u maslinovu ulju, češnjaku, origanu, soli i papru, a zatim peče s umakom od rajčice, vinom, limunovim sokom i krumpirom, zbog čega ostaje iznimno sočna i puna okusa.
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