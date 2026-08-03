Ovaj grčki otok proglašen najboljim za ljetovanje u 2026. Mirniji je od Santorinija i Mikonosa, a osvaja plažama

Kefalonijska kuhinja smatra se jednom od najpoznatijih u Grčkoj. Na otoku se proizvode kvalitetni sirevi, uključujući fetu i lokalni žuti sir, maslinovo ulje, med te razni mesni specijaliteti. Brojni recepti prenose se s generacije na generaciju. Među najpoznatijim jelima ističe se kefalonijska mesna pita, bogato začinjena lovorom, češnjakom, cimetom, muškatnim oraščićem i mažuranom. Najčešće se priprema od mješavine teletine i janjetine kuhane u umaku od rajčice i vina, uz dodatak mrkve, krumpira i poriluka, nakon čega se peče u tijestu.