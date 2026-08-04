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"ruše se rekordi"

Đuroković upozorio na rekordno niske vodostaje: "U idućih nekoliko dana jedna bi rijeka mogla presušiti!"

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Borna Šmer , Helena Puljiz
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04. kol. 2026. 11:55
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Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, u Novom danu kod Borne Šmera, govorio je povijesno niskim vodostajima rijeka u Hrvatskoj te stanju s vodoopskrbom

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"I danas se ruše rekordi, jučer smo zabilježili jedan, a danas drugi povijesni minimum Dunava od 144 cm. Zabrinjava što se ne vide naznake oporavka ni Dunava ni drugih rijeka. Isto tako Drava u Osijeku je na razini od minus 189 cm, a rekord je minus 192 cm. Vodomjer u Osijeku postoji od 1827. godine i sad je jasno da gotovo 200 godina nismo imali ovakvav vodostaj. Izuzetno je niska razina vodostaja Drave, Dunava i nažalost i svih drugih rijeka u Hrvatskoj", upozorio je u našem programu prvi čovjke Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

U ribnjacima temperature vode i 30 stupnjeva

Istaknuo je da rijeke donose život, omogućavaju vodoopskrbu, prihranjuju podzemne vode, pomažu gospodarstvu u korištenju vode za proizvodnju, pomažu poljoprivredi, prirodi da živi, a ključna su i za život riba u ribnjacima.

"Život bez vode nije moguć, a sve se ovo događa na 150 godina obilježavanja vodnog gospodarstva u Hrvatskoj, kad je biskup Juraj Strossmayer osnovao prvu zadrugu za upravljanje vodama. DHMZ je izdao novo upozorenje zbog rekordnih vrućina, a kad bi se one smanjile, smanjilo bi se isparavanje i pregrijavanje vode. Trenutačno su u mnogim ribnjacima temperature više od 30 stupnjeva i to je problem jer se u ribnjacima ne mogu ribe skrivati kao u rijekama na većim dubinama", istaknuo je Đuroković.

Presušit će Orljava kod Požege

Govoreći o problemima s opskrbom vodom na otocima i nekim kopnenim dijelovima zemlje, Đuroković je rekao da problema ima, ali da je svuda osigurana pitka voda.

"Trebamo graditi više akumulacija, to i činimo kako bismo uhvatili vodu tijekom jeseni i zime, kako bi bilo na raspolaganju ljudima te biljnom i životinjskom svijetu. Rijeka Orljava u idućih nekoliko dana mogla bi presušiti na području Požege. Kad bi imali akumulaciju iznad grada, ispuštali bi kod niskim vodostaja i dodavali biološki minimum", rekao je Đuroković.

Screenshot N1
N1

Nemoguće je doploviti do luke Osijek

Govoreći o problemima koje u Europi i Hrvatskoj izaziva rekordno nizak vodostaj Dunava, naglasio je kako je ta rijeka europska vodena magistrala te da je trenutačno nemoguće doploviti do luke Osijek zbog niskog vodostaja Dunava i Drave.

"Štete su velike, ali ovisimo o prirodi. Imamo ekstremnu sušu, a nažalost se u diućih sedam dana ne vidi povoljnija situacija. Nije dovoljna velika kiša u Baranji da bi se oporavio vodostaj Dunava kod nas – mora biti većih kiša uzvodno u Europi, a onda 10-ak dana treba da se osjeti podizanje vodostaja", naglasio je generalni direktor Hrvatskih voda.

Gubimo 50 posto vode u vodoopskrbnom sustavu

Nada se da "ova krajnjost" ide kraju i da će se temperature smanjiti te da će doći ciklona koja bi prihranila rijeke, vode, šume,...

"Izuzetno zasušenje i ekstremne vrućine traju dulje razdoblje. Jako dobro odolijevamo, ima ponegdje problema s pitkom vodom, ali generalno vodoopskrba dobro funkcionira i ljudi imaju pitku vodu. Trebamo graditi više akumulacija i smanijivati gubitke u sustavima – nije tajna da 50 posto vode gubimo u vodoopskrbnom sustavu. Voda je u cijelom svijete najvažniji resurs – imamo je dovoljno, ali treba njime dobro upravljati", zaključio je Đuroković.

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Teme
drava dunav hrvatske vode klimatske promjene n1 gosti orljava rijeke suša toplinski val voda vrućine zoran đuroković

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