Đuroković upozorio na rekordno niske vodostaje: "U idućih nekoliko dana jedna bi rijeka mogla presušiti!"

"I danas se ruše rekordi, jučer smo zabilježili jedan, a danas drugi povijesni minimum Dunava od 144 cm. Zabrinjava što se ne vide naznake oporavka ni Dunava ni drugih rijeka. Isto tako Drava u Osijeku je na razini od minus 189 cm, a rekord je minus 192 cm. Vodomjer u Osijeku postoji od 1827. godine i sad je jasno da gotovo 200 godina nismo imali ovakvav vodostaj. Izuzetno je niska razina vodostaja Drave, Dunava i nažalost i svih drugih rijeka u Hrvatskoj", upozorio je u našem programu prvi čovjke Hrvatskih voda Zoran Đuroković.