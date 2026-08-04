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CORONA BEACH 100

Među 100 najljepših plaža svijeta našla se i jedna hrvatska: Dobila prestižno međunarodno priznanje

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N1 Info
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04. kol. 2026. 20:47
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zlatni rat
N1

Jedna od najpoznatijih hrvatskih plaža, Zlatni rat na Braču, uvrštena je među 100 najljepših plaža svijeta prema ovogodišnjem vodiču Corona Beach 100, koji okuplja najatraktivnije obalne destinacije sa šest kontinenata.

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Za razliku od klasičnih ljestvica koje se temelje isključivo na izgledu, ovaj vodič vrednuje plaže prema trima kriterijima – povezanosti s prirodom, kulturi života uz more i vizualnoj atraktivnosti.

Ovogodišnje izdanje donosi 27 novih lokacija, a među njima se našala i hrvatska predstavnica.

Mijenoliki Zlatni rat

Zlatni rat već godinama slovi za jednu od najprepoznatljivijih plaža na Jadranu, a poznat je po svom karakterističnom šljunčanom rtu koji, pod utjecajem vjetra, valova i morskih struja, tijekom dana mijenja oblik.

Plaža je popularna među kupačima, roniocima i surferima, a okružena je borovom šumom i pogledom na bračke padine.

PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Očuvanje prirode

Na popisu su se našle i neke od najpoznatijih svjetskih plaža, poput australske Whitehaven Beach, brazilske Praia do Bonete, francuske Dune du Pyla, indonezijske Pink Beach i Barafundle Baya u Walesu, piše Dnevnik.hr.

Autori vodiča ističu kako je cilj projekta, osim predstavljanja najljepših plaža, potaknuti odgovorniji odnos prema obali, očuvanju prirode i lokalnih zajednica.

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Teme
plaže turizam zlatni rat

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