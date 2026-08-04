CIJENE NEKRETNINA DIVLJAJU
Za kupnju stana više nije dovoljno ni 400.000 eura: MMF traži ukidanje programa za mlade
Kupnja stana u Portugalu postaje sve nedostupnija. Prosječna tražena cijena nekretnine dosegnula je 430.500 eura, pokazuju podaci portala Imovirtual, što je iznos koji je mnogim portugalskim obiteljima izvan dosega.
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Stručnjaci ističu da rast cijena potiče kronični manjak stanova, ali i visoki troškovi zemljišta, gradnje, rada, poreza i administrativnih postupaka.
Dodatni pritisak stvorio je državni program kojim mladi do 35 godina mogu kupiti prvu nekretninu vrijednu do 450.000 eura uz državno jamstvo, što je, prema dijelu stručnjaka, dodatno poguralo cijene prema gore.
Međunarodni monetarni fond preporučio je ukidanje te mjere jer smatra da produbljuje neravnotežu između ponude i potražnje, javlja Euronews.
Nedostaju deseci tisuća građevinskih radnika
Na rast cijena utječe i ozbiljan nedostatak građevinskih radnika. Procjenjuje se da portugalskom građevinskom sektoru nedostaje oko 80.000 kvalificiranih radnika, dok velike infrastrukturne investicije dodatno povećavaju potražnju za radnom snagom i podižu troškove gradnje.
Skuplji su i građevinski materijali, čije su cijene u ožujku porasle 3,7 posto na godišnjoj razini. Stručnjaci navode da su na poskupljenja utjecali rast cijena energije i posljedice rata u Ukrajini.
Najskuplje nekretnine i dalje su u Lisabonu, gdje prosječna cijena doseže 5.796 eura po četvornom metru, a slijede Faro i Madeira. Predstavnici sektora smatraju da je dugoročno rješenje povećanje stambene izgradnje izvan najvećih gradova, uz bolju prometnu povezanost i brže izdavanje građevinskih dozvola. Kao kratkoročnu mjeru predlažu aktiviranje praznih stanova kroz suradnju države i privatnog sektora.
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