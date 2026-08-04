Za kupnju stana više nije dovoljno ni 400.000 eura: MMF traži ukidanje programa za mlade

Najskuplje nekretnine i dalje su u Lisabonu, gdje prosječna cijena doseže 5.796 eura po četvornom metru, a slijede Faro i Madeira. Predstavnici sektora smatraju da je dugoročno rješenje povećanje stambene izgradnje izvan najvećih gradova, uz bolju prometnu povezanost i brže izdavanje građevinskih dozvola. Kao kratkoročnu mjeru predlažu aktiviranje praznih stanova kroz suradnju države i privatnog sektora.