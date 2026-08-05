Grmoja: Vučićeve poruke nas uopće ne zanimaju, slavit ćemo Oluju još snažnije

"Branili smo svoje, obranili i oslobodili svoje zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Oni mogu i dalje iz godinu u godinu naricati nad tim, ali to neće promijeniti činjenice. To ne može umanjiti ovu veličanstveni pobjedu koju želimo da hrvatski narod iz godine u godinu sve snažnije i jače proslavlja", dodao je Grmoja dodavši da je želja Mosta da se taj dan obilježava još veličanstvenije.