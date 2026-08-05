Greška koju mnogi rade: Ove tri namirnice nikako ne biste trebali stavljati u zamrzivač

Zamrzivač je praktičan saveznik kada želimo hranu sačuvati svježom dulje vrijeme. Ako se namirnice pravilno pripreme i pohrane, mogu zadržati većinu okusa i hranjivih tvari. Važno je iz ambalaže ukloniti što više zraka te hranu podijeliti u manje porcije jer će se tako kasnije brže i jednostavnije odmrzavati.