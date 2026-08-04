VIDEO / Pedeset godina sam je slagao kamenje i izgradio dvorac od 48 metara, a ulaz je i danas besplatan

Jim Bishop napustio je srednju školu nakon sukoba s nastavnicom engleskog jezika. Sa samo 15 godina kupio je komad zemlje u planinama Colorada, a idućih 50 godina sam je slagao kamen po kamen dok nije nastao dvorac s tornjevima, mostovima i metalnim zmajem. Obitelj i danas prenosi riječi nastavnice koje su ga, prema toj priči, pratile cijeli život: "nikada nećeš ništa postići, Jime Bishope".