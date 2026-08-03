nova prijetnja superjunaku
Novi Spider-Man ruši rekorde zarade i u Hrvatskoj
Film "Spider-Man: Novo doba" ostvario je 653.636 eura box office prihoda u hrvatskim kinima, okupivši 59.033 gledatelja, čime se službeno upisao u povijest kao najuspješnije otvaranje studijskog filma prvog vikenda u Hrvatskoj po zaradi, priopćeno je u ponedjeljak.
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Sa spektakularnih 927 milijuna američkih dolara zarade tijekom samo jednog vikenda, film je zabilježio drugo najveće otvaranje u povijesti svjetske kinematografije, odmah iza rekordera "Avengers: Endgame".
Novi nastavak vodi gledatelje u potpuno novo poglavlje u životu Petera Parkera. Četiri godine nakon što je svijet zaboravio tko se krije iza poznate maske, Peter se suočava s dosad najtežim životnim ispitima i najmoćnijom prijetnjom u svojoj povijesti.
Nakon događaja koji su zauvijek promijenili njegov svijet, pokušava pronaći ravnotežu između običnog života i odgovornosti superheroja. Ipak, kada se pojavi nova prijetnja koja nadilazi sve dosadašnje izazove, Spider-Man će morati dokazati da pravi heroji ne nastaju zbog svojih moći, već odluka koje donose.
U glavnim ulogama vraćaju se Tom Holland kao Peter Parker/Spider-Man, Zendaya kao MJ i Jacob Batalon kao Ned, dok se glumačkoj postavi pridružuju Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando te Mark Ruffalo.
Kritičari kažu kako je film poseban upravo po tome što superjunaka sagledava iz iznimno bliskog, ljudskog kuta — sa svim njegovim ranjivostima, emotivnim izazovima i unutarnjim borbama, a publika je prepoznala upravo tu snažnu emociju.
"Uz akciju od koje zastaje dah i vrhunsku produkciju, ovo je prije svega duboka priča koja iznova podsjeća zašto Spider-Mana volimo i razumijemo više od bilo kojeg drugog junaka", napominje se u priopćenju.
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