Je li bolje stalno držati klimu uključenom ili je povremeno gasiti? Stručnjaci otkrivaju kada ćete najviše uštedjeti

Što je razlika između vanjske i unutarnje temperature veća, više topline prodire u rashlađeni prostor. Ako se tijekom odsutnosti dopusti da unutarnja temperatura malo poraste, dotok topline iz vanjske sredine bit će manji. Iako će uređaj nakon povratka neko vrijeme raditi intenzivnije, to ne znači da će potrošiti više energije nego da je cijeli dan održavao vrlo nisku temperaturu u praznom stanu.