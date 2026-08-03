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Uoči šibenskog koncerta, Thompsonov tim publici uputio važne poruke

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03. kol. 2026. 12:40
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PIXSELL
Sanjin Strukić/PIXSELL

U završnoj su fazi pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u utorak na šibenskom stadionu Šubićevac, uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Organizatori očekuju dolazak oko 30.000 posjetitelja

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Kako bi koncert protekao bez većih poteškoća, organizatori u suradnji s Gradom Šibenikom, policijom i hitnim službama koordiniraju prometne i sigurnosne mjere.

Iz Thompsonova tima u ponedjeljak su pozvali posjetitelje da u Šibenik stignu već tijekom prijepodneva kako bi izbjegli prometne gužve i na vrijeme ušli na stadion. Podsjetili su da će ulazi biti otvoreni od 17 sati te da je osigurana i dodatna lokacija za parkiranje na prostoru TEF-a.

Uputili su i apel građanima da, zbog visokih temperatura, suše i povećanog rizika od požara, ne koriste pirotehnička sredstva, posebno na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama.

"Čuvajmo jedni druge", poručili su iz pjevačeva tima.

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Teme
dan domovinske zahvalnosti marko perković thompson šibenik

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